Bademden yoğurda, fırınlanmış nohuttan tam tahıllı krakerlere kadar birçok sağlıklı seçenek, açlık krizlerinin üstesinden gelmek için ideal alternatifler sunuyor.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARIN ÖNEMİ

Gün içinde aniden ortaya çıkan açlık hissi, doğru atıştırmalıklar tercih edilmediğinde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir. “Sağlıklı atıştırmalık” seçimleri ise hem tokluk hissini artırır hem de dengeli bir beslenme düzeninin devamını sağlar. Marketten alınabilecek pratik ürünler veya evde hazırlanabilecek tarifler sayesinde bu açlık krizlerini kontrol altında tutmak mümkündür. Çocuklara sunulan sağlıklı atıştırmalıklar da onların beslenme alışkanlıklarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlar.

Yoğun iş temposu, hareketli yaşam tarzı ve öğünlerin sıkça atlanması sağlıksız seçeneklere yönelimi artırırken, besleyici atıştırmalıklar gün içinde enerjinin dengeli kalmasına yardımcı olur. Protein, lif ve sağlıklı yağ içeren alternatifler bu anlamda en ideal tercihlerdir.

BESLEYİCİ ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler lif ve sağlıklı yağ bakımından zengindir. Yoğurt ve taze meyve birleşimi hem protein hem de vitamin kaynağıdır. Humus ve sebze dilimleri, sağlıklı ve tuzlu bir alternatif arayanlara hitap eder. Marketten alınabilecek seçenekler arasında katkısız granola barlar ve şekersiz badem ezmesi de yer alır. Bu ürünler hem diyet yapanların hem de ara öğünlerinde pratik çözümler arayanların favorileri arasındadır. Ayrıca "abur cubur" kategorisinde sayılabilecek fakat içerik olarak sağlıklı alternatifler de mevcuttur. Burada önemli olan ürün etiketlerini dikkatle incelemektir. Fırınlanmış nohut cipsi, hem protein hem lif açısından değerlidir. Şekersiz kurutulmuş meyveler, tatlı ihtiyacını sağlıklı şekilde karşılar. En az %70 kakaolu bitter çikolata, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı tatlı seçenekleri arasına girer. Evde hazırlanabilecek seçeneklerden biri de şekersiz ev yapımı granoladır. Özellikle çocuklar için seçilen atıştırmalıkların katkı maddesi içermemesine özen gösterilmelidir. Kilo kontrolünde ise düşük kalorili ve doyurucu seçenekler tercih edilmelidir.

Haşlanmış ve baharatlanmış edamame, yüksek protein içeriğiyle dikkat çeker. Fırınlanmış kabak cipsi, hafif ve düşük kalorili bir alternatif sunar. Lor peyniri ve salatalık, hem tok tutan hem de hafif bir ara öğündür. SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK TARİFLERİ FIRINDA ÇITIR NOHUT Malzemeler: 2 su bardağı haşlanmış nohut 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı toz kırmızı biber 1 çay kaşığı kimyon Yapılışı: Fırını 200 dereceye ısıtın. Nohutları yağ ve baharatlarla harmanlayın. Fırın tepsisine tek kat halinde yayın. 25–30 dakika boyunca çıtırlaşana kadar pişirin. MEYVELİ YOĞURT KUPASI Malzemeler: 1 su bardağı yoğurt 1/2 su bardağı taze meyve (çilek, muz, yaban mersini) 1 yemek kaşığı bal 1 yemek kaşığı ceviz içi Yapılışı: Yoğurdu kaseye alın. Üzerine meyveleri yerleştirin. Bal ve ceviz ekleyerek servis edin. MUZLU YULAF KEKLERİ Olgun muz ve yulaf ezmesiyle hazırlanan bu kekler rafine şeker içermez. Doğal tatlılığı ve yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tokluk sağlar. Özellikle ara öğünlerde veya spor sonrasında ideal bir seçenektir.