        Haberler Bilgi Yaşam Tatlı krizlerine teslim olmayın: Evde kolayca uygulanabilecek etkili yöntemler

        Canınız sürekli tatlı mı istiyor? Sağlıklı ve doğal çözümlerle şekeri kontrol altına alın

        Tatlıya karşı koyamıyor musunuz? Endişelenmeyin, çözüm basit! Düzenli öğünler, doğru karbonhidrat seçimi ve doğal tatlı alternatifleriyle şekeri kontrol altında tutmak mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:30
        Krizi bastıracak sağlıklı tatlı tarifleri
        Her tatlı isteği bir sinyaldir! Vücudunuzun gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu anlamak, tatlı krizlerini bastırmanın ilk adımıdır. İşte sizi hem tok tutacak hem de tatlı ihtiyacınızı dengeleyecek öneriler…

        Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar
        Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar
        Kilo vermeniz haftalardır durdu mu?
        Kilo vermeniz haftalardır durdu mu?

        TATLI KRİZLERİNE DUR DE!

        Birçoğumuz zaman zaman tatlı krizlerine yenik düşüyoruz. Bu durumun arkasında yalnızca canımızın istemesi değil; psikolojik, metabolik ya da beslenme alışkanlıklarına bağlı birçok neden olabilir. Tatlı, çoğu kişi için vazgeçilmez bir keyif kaynağıdır. Özellikle kadınlarda tatlıya karşı eğilimin daha fazla olduğu bilinir. Çünkü tatlı tüketildiğinde mutluluk hormonları olarak bilinen serotonin ve endorfin salgılanır. Bu nedenle küçük bir mutsuzluk anında bile tatlıya yönelmek oldukça yaygındır.

        Ancak unutulmamalıdır ki tatlı, ihtiyaç duyulan değil, sadece tüketilmek istenen bir besindir. Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek olan tatlılar, fazla tüketildiğinde obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklara yol açabilir. Bu durum hem yaşam kalitesini düşürür hem de genel performansı olumsuz etkiler.

        TATLI KRİZLERİNİN NEDENLERİ

        1. Hipoglisemi:

        Kan şekerinin ani düşmesi sonucu tatlı isteği artabilir. Uzun süreli açlık, ara öğün atlama gibi durumlar hipoglisemiye yol açar. Bu durumda 3 saatte bir hafif öğünlerle kan şekeri dengede tutulmalıdır.

        2. Polikistik Over Sendromu (PCOS):

        PCOS hastalarında genellikle gizli şeker görülür. Bu durum tatlı krizlerini tetikler. Uzman bir doktor ve diyetisyen desteğiyle krizlerin önüne geçmek mümkündür.

        3. Vitamin ve Mineral Eksikliği:

        Demir, krom ve magnezyum eksiklikleri tatlı isteğini artırabilir. Bu nedenle kan değerleri kontrol ettirilerek eksiklikler giderilmelidir.

        4. Adet Öncesi Sendromu (PMS):

        Bu dönemde östrojen hormonunun azalması nedeniyle tatlı isteği artar. Diyetisyen desteğiyle uygulanacak doğru stratejilerle bu süreç daha rahat atlatılabilir.

        5. Duygusal Faktörler:

        Depresyon, stres ve mutsuzluk tatlı tüketimini artırabilir. Özellikle duygusal boşluklarda tatlıyı bir “rahatlama yöntemi” olarak görmek yaygındır. Gerekirse psikolojik destek almak faydalı olur.

        6. Alışkanlıklar:

        Çocuklukta ödül olarak verilen çikolata, yetişkinlikte her mutluluk anında “tatlı ödülü” beklentisine dönüşebilir. Bu alışkanlık zamanla kontrolsüz tüketime yol açabilir.

        TATLI KRİZLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

        - Kompleks karbonhidratlar (tam tahıllar, yulaf, bulgur, kepekli ürünler) kan şekerini dengede tutar ve ani açlık hissini engeller.

        - Ara öğünleri atlamamak, kan şekerinin düşmesini önleyerek tatlı isteğini azaltır.

        - Posa (lif) açısından zengin beslenmek (sebze, meyve, tam tahıllar, kurubaklagiller) uzun süre tok kalmayı sağlar.

        - Meyveleri protein veya sağlıklı yağlarla (örneğin yoğurt, süt, ceviz, badem) birlikte tüketmek tatlı ihtiyacını dengeler.

        - Yüksek glisemik indeksli meyveleri (muz, üzüm, incir, kavun, karpuz, kuru meyveler) sık tüketmemeye özen gösterin.

        - Gün boyunca 2–2,5 litre su içmek hem tokluk sağlar hem de tatlı isteğini bastırır. Suyunuzu tarçın, karanfil, nane veya meyve dilimleriyle aromalandırabilirsiniz.

        - Tatlı krizinde bir parça bitter çikolata, meyveli yoğurt veya kuru meyve gibi daha sağlıklı alternatifler tercih edilebilir.

        - Şekersiz sakız çiğnemek veya odak değiştirmek de isteği azaltmada etkili olabilir.

        SAĞLIKLI TATLILARLA KRİZİ BASTIRIN

        YOĞURT BAR

        Malzemeler:

        250 g yoğurt

        5 yemek kaşığı bal

        Yarım su bardağı kırmızı meyve (böğürtlen, yaban mersini veya frambuaz)

        4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

        2 yemek kaşığı iri kıyılmış tuzsuz Antep fıstığı

        Yapılışı:

        Yoğurt ve balı karıştırın. Pişirme kağıdı serili 20x30 cm’lik bir tepsiye yayın. Üzerine yulaf, meyve ve fıstıkları serpiştirin. 5 saat dondurucuda bekletin. Donduktan sonra üçgen dilimlere kesip hemen tüketin.

        TATLI AŞKINA MÜSLİ

        Malzemeler:

        500 g yulaf

        1 çay bardağı pekmez

        Yarım çay bardağı bal

        1 çay bardağı kıyılmış çiğ badem

        1 su bardağı doğranmış kuru meyve

        Yapılışı:

        Bal ve pekmezi kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta yulaf, badem ve kuru meyveyi karıştırın. Üzerine pekmezli karışımı ekleyip harmanlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye yayın ve önceden ısıtılmış 200°C fırında 15–20 dakika pişirin. Soğuyunca elinizle ufalayın, cam kavanozda saklayın. Süt veya yoğurtla servis edebilirsiniz.

        Görsel Kaynak: shutterstock

