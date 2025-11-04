Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüşünde en büyük faktör Tedesco! - Fenerbahçe Haberleri

        Duran'ın dönüşünde en büyük faktör Tedesco!

        Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından yeni yeni forma giymeye başlayan Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına zaferi getirdi. Kolombiyalı golcünün etkili performansında, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmenin büyük pay sahibi olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe’de yaz transfer döneminin flaş isimlerinden biri olan Jhon Duran, yaşadığı sakatlık süreci nedeniyle hem fiziksel hem de mental olarak zor günler geçirmişti.

        2

        Ancak kulüp içinde uygulanan özel destek programı ve doğru iletişimle Kolombiyalı forvet yeniden sahneye çıktı.

        3

        Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun ilgisi, 22 yaşındaki golcüyü yeniden kazanma sürecinin temelini oluşturdu.

        4

        Benfica maçında sakatlanan Duran, uzun bir tedavi süreci sonunda 23 Ekim’de Stuttgart karşısında yalnızca 4 dakika forma giyebilmişti.

        5

        Fakat asıl dönüşünü Beşiktaş derbisiyle yaptı. Zorlu deplasmanda oyuna sonradan giren Duran, takımına galibiyeti getiren kritik gole imza attı.

        6

        Teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş maçı öncesi Duran’la iki farklı motivasyon görüşmesi gerçekleştirdi.

        7

        TEDESCO İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ, SÖZÜNÜ TUTTU

        İlk görüşmede oyuncusuna neden 11’de başlamayacağını açık dille ifade eden Tedesco, “Fiziksel olarak tam hazır değilsin. Seni son bölümde oyuna sokmayı planlıyorum” dedi ve sözünü de tuttu.

        8

        Tedesco, planından erken vazgeçerek 65. dakikada Duran’ı sahaya sürdü ve “Kaybedecek bir şeyin yok, ne varsa ver” mesajıyla onu özgürleştirdi.

        9

        Duran da bu güvenin karşılığını verdi: 25 dakikalık etkili performansıyla sahneye çıktı, maça damgasını vurdu ve derbideki son sözü söyledi.

        10

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre Duran, maçtan önceki son takım toplantısında teknik heyete sinyalini vermişti.

        11

        Şimdi gözler yeniden kendisini bulan genç golcünün üzerindeki planlamada.

        12

        Tedesco, Duran’ın fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yeni hücum düzeninde onu Talisca ile birlikte kullanmayı hedefliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor