Duran'ın dönüşünde en büyük faktör Tedesco!
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından yeni yeni forma giymeye başlayan Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına zaferi getirdi. Kolombiyalı golcünün etkili performansında, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmenin büyük pay sahibi olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de yaz transfer döneminin flaş isimlerinden biri olan Jhon Duran, yaşadığı sakatlık süreci nedeniyle hem fiziksel hem de mental olarak zor günler geçirmişti.
Ancak kulüp içinde uygulanan özel destek programı ve doğru iletişimle Kolombiyalı forvet yeniden sahneye çıktı.
Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun ilgisi, 22 yaşındaki golcüyü yeniden kazanma sürecinin temelini oluşturdu.
Benfica maçında sakatlanan Duran, uzun bir tedavi süreci sonunda 23 Ekim’de Stuttgart karşısında yalnızca 4 dakika forma giyebilmişti.
Fakat asıl dönüşünü Beşiktaş derbisiyle yaptı. Zorlu deplasmanda oyuna sonradan giren Duran, takımına galibiyeti getiren kritik gole imza attı.
Teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş maçı öncesi Duran’la iki farklı motivasyon görüşmesi gerçekleştirdi.
TEDESCO İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ, SÖZÜNÜ TUTTU
İlk görüşmede oyuncusuna neden 11’de başlamayacağını açık dille ifade eden Tedesco, “Fiziksel olarak tam hazır değilsin. Seni son bölümde oyuna sokmayı planlıyorum” dedi ve sözünü de tuttu.
Tedesco, planından erken vazgeçerek 65. dakikada Duran’ı sahaya sürdü ve “Kaybedecek bir şeyin yok, ne varsa ver” mesajıyla onu özgürleştirdi.
Duran da bu güvenin karşılığını verdi: 25 dakikalık etkili performansıyla sahneye çıktı, maça damgasını vurdu ve derbideki son sözü söyledi.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre Duran, maçtan önceki son takım toplantısında teknik heyete sinyalini vermişti.
Şimdi gözler yeniden kendisini bulan genç golcünün üzerindeki planlamada.
Tedesco, Duran’ın fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yeni hücum düzeninde onu Talisca ile birlikte kullanmayı hedefliyor.