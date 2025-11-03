Habertürk
        Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi sorusuna olay cevap!

        Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi sorusuna olay cevap!

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, katıldığı bir programda flaş açıklamalarda bulundu ve Lionel Messi ile ilgili bir soruya da cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 19:15 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:15
        1

        Al Nassr'da forma giyen yıldız isim Cristiano Ronaldo, katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu.

        2

        Gazeteci Piers Morgan'ın programına konuk olan Portekizli yıldız, kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar verdi.

        3

        "ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAYACAĞIM"

        Programda kendisine sorulan "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna Ronaldo cevap verirken şu sözleri kullandı:

        "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçak gönüllü olmayacağım."

        4

        WAYNE ROONEY'E GÖNDERME!

        Programda Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile tartışmaları hakkında “O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusu yönetildi. Ronaldo soruya cevap olarak, “Benim için problem yok.” ifadelerini kullandı.

        5

        Son dönemlerde milyarder olduğu yönünde çıkan haberler hakkında yöneltilen soru üzerine Portekizli yıldız, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten" sözlerini sarf etti.

        6
