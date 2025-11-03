Habertürk
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor - Otomobil Haberleri

        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor

        Uzun zamandır resmi temsilciliği bulunmayan General Motors, Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Tur Oto ile temsilcilik anlaşması imzalayan Amerikalı üretici, bu anlaşma ile birlikte Cadillac, Chevrolet ve GMC'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Tur Oto'dan yapılan açıklamada, "Yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar, General Motors'un Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda, artık Tur Oto A.Ş. güvencesiyle kurulacak bayilik ağı üzerinden yürütülecektir" denildi

        Giriş: 03.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:05
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        ABD'li otomobil grubu General Motors, Türkiye'ye geri dönüyor. General Motors ile temsilcilik anlaşması imzalayan Tur Oto, bu anlaşma ile birlikte General Motors bünyesindeki Cadillac, Chevrolet ve GMC'nin resmi temsilcisi oldu.

        Yapılan açıklamada, "General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım atıyor" denildi.

        Açıklamaya göre, satış ve satış sonrası hizmetler Tur Oto tarafından yürütülecek.

        Tur Oto'dan yapılan açıklamada, "Yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar, General Motors'un Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda, artık Tur Oto A.Ş. güvencesiyle kurulacak bayilik ağı üzerinden yürütülecektir" denildi.

        Tur Oto, 2026 yılından itibaren showroomlar, satış sonrası tesisler ve dijital satış altyapısını hayata geçireceğini açıkladı.

        2017'DE ÇEKİLDİĞİ AVRUPA'YA 7 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

        ABD’li otomobil devi General Motors, Chevrolet markasını Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa pazarından 2015 yılı sonunda çekmişti. 2017 yılında Opel ve Vauxhall'ı da PSA Grubu'na satan General Motors, böylece Avrupa'dan tamamen çekilmişti.

        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor

        General Motors, 2024 yılında ise premium markası Cadillac ile Avrupa'ya geri döndü. Markanın elektrikli Lyriq modeli önce Fransa'da ardından da diğer pazarlarda satışa çıktı.

        GÜMRÜK VERGİLERİ DEĞİŞTİ

        22 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillerin gümrük vergileri yeniden düzenlenmişti.

        Öte yandan, yine Resmi Gazete'de aynı gün yayımlanan bir başka karar ile ABD'den ithal edilen otomobillere 2018 yılından beri uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi de kaldırılmıştı.

        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem

        Fakat, ABD ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmadığı için, bu ülkeden ithal edilen araçlar da yeni gümrük vergisi mevzuatına tabi olacak.

        Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobilleri etkileyecek yeni vergiler ise şu şekilde;

        - Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller: Yüzde 25 veya araç başına en az 6 bin dolar, hangisi yüksekse.

        - Plug-in hibrit otomobiller: Yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, hangisi yüksekse.

        - Elektrikli otomobiller: Yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar, hangisi yüksekse şeklinde uygulanacak.

