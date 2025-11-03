Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!

Antalya'da yürek yakan olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yaşandı.

Scooter ile giden Ali Haydar Özyıldırım'ın (58) önünü Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda alkollü olduğu iddia edilen Sedat D. (28) kesti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALADI

AA'daki habere göre ikili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat D, yanındaki bıçakla Özyıldırım'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Özyıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN KATİL YAKALANIP TUTUKLANDI

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sedat D, tutuklandı.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine telsim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınları üzüntü yaşadı.

AİLESİ İKİ KORNEASINI BAĞIŞLADI

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özyıldırım'ın iki korneası, ailesi tarafından bağışlandı. Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Özyıldırım'ın akrabası Mihriban Sarı, kuzeninin gece elim bir olayda madde bağımlısı bir kişi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldığını belirterek, "Çok iyi ve yardımsever bir insandı. Onu böyle bir olay sonrası kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öldükten sonra bile başkalarına faydası olacak, korneaları bağışlandı. Polis teşkilatımıza da zanlıyı kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.