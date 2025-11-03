Habertürk
Habertürk
        Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Ekim ayının enflasyon verileri belli oldu, kasım ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 37,15 oldu

        Giriş: 03.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:01
        Kirada zam tavanı belli oldu
        TÜİK, ekim ayının enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre; kasımda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 37,15 oldu.

        Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

