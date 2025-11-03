Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde - 3 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeyi sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 07:29 Güncelleme: 03.11.2025 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 20°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 20°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Parçalı bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Güneşli 15°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        REKLAM

        BURSA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

        KIRKLARELİ °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

        EGE

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

        MANİSA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 22°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        AMASYA °C, 22°C

        Az bulutlu

        RİZE °C, 19°C

        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 19°C

        Az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 20°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 16°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 27°C

        Az bulutlu

        MARDİN °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Trump: Maduro'nun günleri sayılı
        Trump: Maduro'nun günleri sayılı
        "26 dakikalık şoktan zafere!"
        "26 dakikalık şoktan zafere!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Derbide 2 kırmızı kart kararı!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar