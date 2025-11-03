Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 20° Ankara Parçalı bulutlu 20° İzmir Parçalı bulutlu 23° Antalya Güneşli 26° Trabzon Güneşli 18° Bursa Kısmen Güneşli 20° Adana Parçalı bulutlu 31° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Güneşli 15°

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 26°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu MANİSA °C, 25°C Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 31°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 27°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 23°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 22°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 22°C Az bulutlu RİZE °C, 19°C Az bulutlu SAMSUN °C, 20°C Az bulutlu TRABZON °C, 19°C Az bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 14°C Az bulutlu ve açık