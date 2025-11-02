Özer Çak yazdı: 26 dakikalık şoktan zafere!

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçına göre ilk 11’de sadece bir değişiklik yapıp Archie Brown’u kulübeye çekerek derbiye başladı ama Beşiktaş, daha 5. dakikada El Bilal Toure’nin bomboş durumda vurduğu kafa golüyle perdeyi açınca planlar erken bozuldu. Savunmanın o anlık uyuması Fenerbahçe’yi daha baştan geriye düşürdü. Şok golün ardından topa sahip olan, ritmi eline alan taraf Fenerbahçe’ydi fakat ilk 20 dakikada dişe dokunur bir tehdit üretemedi; üstelik 23’te hücuma çıkarken yapılan büyük bir hatanın bedeli ikinci golle ödendi. 26. dakikada Orkun Kökçü’nün sert müdahalesi kırmızı kartla sonuçlanıp Sergen Yalçın da oyundan atılınca, rüzgarın yönü bir anda değişti ve tüm ibre Fenerbahçe’ye döndü. O ivmeyle ilk olarak sahneye İsmail Yüksek çıktı ardından ise ilk yarının uzatmalarında Asensio sahneye çıktı ve tabelayı 2-2’ye getiren golle soyunma odasına umutla gidildi.

İkinci yarıda Talisca–Nene değişikliği sonrası Fenerbahçe uzun toplar ve ara paslarında daha isabetli gözüktü ama buna rağmen net diyebileceğimiz pozisyon sayısı sınırlı kaldı. 26. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında oyunun hızını ve şiddetini artırmakta zorlanan sarı-lacivertliler, etkisiz kaldıkları bu bölümde neredeyse maçı tribüne geri veren bir görüntü çizdi. Zira skorun 2-2'ye kilitlendiği son 15 dakikada, uzun süre maça etki edemeyen Beşiktaş tribünleri yeniden devreye girdi. Hatta 81'de Rafa Silva öyle bir fırsat yakaladı ki, derbide ibre siyah-beyaza dönebilirdi. Tam bu esnada 85'te sahneye çıkan Jhon Duran, Fenerbahçe'nin imdadına yetişip takımını öne geçiren golü attı ve skoru tayin etti.