Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ilk derbisinden galibiyetle ayrılırken, ligde 8 maç sonra forma giyen Jhon Duran skoru belirleyen golü attı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye tutuk başlayan sarı-lacivertli takım 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 geriye düşerken 22. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Emirhan Topçu'nun sgolüyle fark 2'ye çıkarken, siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskılı futbol oynamaya başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek'le farkı 1'e indirdi.
İlk yarının uzatma dakikalarında Semedo'nun pasında topla buluşan Asensio, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla skora denge getiren isim oldu.
Müsabakanın ikinci yarısına Nene-Talisca değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, buna karşın hücumda istediği etkiyi oluşturamadı.
Sarı-lacivertli takım aradığı golü 83. dakikada buldu. Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa kayarak müdahale eden Jhon Duran, dönen topu önünde bulurken bekletmeden sert bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltti.
Ligde namağlup şekilde yoluna devam eden sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 4'e indirdi.
İSMAİL GOLÜ ATTI, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a karşı attı. Müsabakaya 11'de başlayan İsmail, 32. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolde yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.
2020 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve iki sezon kiralık dönemlerinin ardından 2022-2023 sezonu itibarıyla da takımda forma bulan İsmail, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Avrupa kupalarında 2 gol kaydetmişti.
İsmail Yüksek, 90+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek, derbide 90 dakika sahada kaldı.
ASENSIO 3. KEZ SEVİNDİ
Fenerbahçe’nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş filelerini havalandırarak 3. golünü kaydetti.
29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 45+3. dakikasında topu ağlara göndererek takımına beraberliği sağladı. Kanarya’nın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 7. maçına çıktı. İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşadı.
Marco Asensio, derbide 80. dakikada yerini Szymanski’ye bıraktı.
JHON DURAN 8 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe’nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, ligde 8 maç sonra forma giyerken ilk derbisinde golünü attı. Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı. 21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim’de oynanan Stuttgart müsabakasının 87. dakikasında oyuna girerken, bugün de derbide forma giydi. Jhon Duran, Beşiktaş karşısında 66. dakikada forma şansı buldu.
İLK DERBİSİNDE GOLÜNÜ ATTI
Derbide 83. dakikada rakip ceza sahasında Emirhan’a yaptığı presle topu kazanan Jhon Duran, yaptığı vuruşla takımının 3. golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda Kolombiyalı forvetin ligdeki ilk golü oldu. Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord karşı 1 gol atmıştı.
FENERBAHÇE 2 MAÇ SONRA BEŞİKTAŞ'I YENDİ
Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı Beşiktaş'ı 2 maç sonra galip geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadığı 2 lig maçını da kaybeden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle rakibinin serisini sonlandırdı. Ayrıca Kanarya, ezeli rakibine karşı Süper Lig tarihinde 50. galibiyeti elde etti.
BEŞİKTAŞ 5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ
Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ligdeki 4. mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.
Ligde oynadığı son 5 maçta sadece TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan erteleme maçını kazanan Beşiktaş, diğer müsabakalarda ise 2'şer yenilgi ve beraberlik elde etti.
Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında ise rakiplerine mağlup oldu.
39 YIL SONRA EN ERKEN GOL
El Bilal Toure'nin 5. dakikada attığı gol iki takım arasındaki en erken goller arasında yerini aldı.
Siyah-beyazlı oyuncunun, Beşiktaş'ı öne geçiren golü, iç sahada oynanan lig derbilerinde kaydedilen en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.
Beşiktaş adına iç sahada atılan en erken golü 1986 yılında Ziya Doğan kaydetmişti. Siyah-beyazlı oyuncu o tarihte oynanan derbinin 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başarmıştı.
BEŞİKTAŞ HEM HOCASIZ HEM KAPTANSIZ KALDI
Beşiktaş'ta 26. dakikada hem saha içindeki kaptanı Orkun Kökçü hem de teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.
Orkun Kökçü'nün 26. dakikada Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından maçın hakemi sarı kart verdi. VAR incelemesinin sonrasında sarı kartı iptal ederek siyah-beyazlı oyuncuya kırmızı kart gösteren hakem Ali Yılmaz, Sergen Yalçın'a da şiddetli itirazları sonrası kırmızı kart verdi.
Yalçın'ın kulübeden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ı yardımcı antrenörler Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü idare etti.
ORKUN İKİNCİ KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ
Beşiktaş'ta derbinin gidişatını belirleyen isimlerden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla bu sezon ikinci kırmızı kartını gördü.
25. dakikada Edson Alvarez'le girdiği mücadelede VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki ilk kırmızısını da RAMS Başakşehir maçının son anlarında görmüştü.
Orkun'un kırmızı kart nedeniyle görev almadığı Göztepe maçını ise Beşiktaş 3-0 kaybetti.
SERGEN YALÇIN BU SEFER KAYBETTİ
Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 4. kez derbide karşılaşan Sergen Yalçın ilk mağlubiyetini aldı.
Daha önce sarı-lacivertli rakibiyle 3 kez karşı karşıya gelen deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmemişti.
EMİRHAN TOPÇU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Emirhan Topçu bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görerek derbiye sınırda çıkan siyah-beyazlı oyuncu 90+1. dakikada sarı kart alması nedeniyle gelecek hafta Antalyaspor'la oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.