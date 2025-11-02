Habertürk
        Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın, 26. dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3 dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran attı. Siyah-beyazlıların golleri ise; 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 25 yükseltirken, Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.

        Giriş: 02.11.2025 - 19:02 Güncelleme: 02.11.2025 - 22:09
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

        Mücadelenin ilk yarısında karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golüyle 2-0 öne geçti. 26. dakikada Orkun Kökçü, orta sahada Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Fenerbahçe ise 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında İsmail Yüksek'in 32. dakikada attığı gol sonrası farkı 1'e indirdi. Ardından sarı-lacivertli ekip, 45+3. dakikada Marco Asensio'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

        İkinci yarıda ise oyunda sonradan dahil olan Jhon Duran, 83. dakikada ağları havalandırarak skoru belirledi: 3-2. Fenerbahçe derbiyi 3-2 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 25 yükseltirken, Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor'a misafir olacak.

        BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

        Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide 10 kişi kaldı.

        Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

        Hakem Ali Yılmaz, VAR'da izledikten sonra Orkun'a 26. dakikada kırmızı kart gösterdi.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

        ASENSIO YERDE KALDI

        Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde gelen yabancı maddelerin ardından yerde kaldı.

        İspanyol futbolcu, 30. dakikada köşe gönderine korner kullanmaya gitti.

        Tribünlerden atılan bir madde bu anda Asensio'ya isabet etti. Asensio, madde gelmesinin ardından yerde kaldı.

        TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

        Siyah-beyazlı tribünler derbi maçta Filistin'i unutmadı.

        Karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi.

        Tribünlerin diğer kesimlerinde ise Filistin bayrakları açıldı.

        Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan Leve Palestine çaldı.

        MATTİA AHMET MİNGUZZİ PANKARTI

        Karşılaşmadan önce Mattia Ahmet Minguzzi anısına da tribünlerde pankart açıldı.

        İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Minguzzi'nin resmedildiği pankartta Trabzonspor ve Beşiktaş logoları da yer aldı.

        TALISCA, FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ BEŞİKTAŞ DEPLASMANINA ÇIKTI

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ilk kez Beşiktaş deplasmanında derbi heyecanı yaşadı.

        Tecrübeli oyuncu, 2 sezon mücadele verdiği Beşiktaş'a karşı 45. dakikada oyuna dahil oldu.

        Talisca, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de derbi heyecanı yaşamıştı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Beşiktaş derbide öne geçti. Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

        22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan Cerny, pasını penaltı noktasının soluna çıkardı. Emirhan'ın sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

        26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.

        32. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan İsmail Yüksek, topu Ersin Destanoğlu'nun bacakları arasından ağlara gönderdi: 2-1.

        34. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nene'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        45+3. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ceza yayı civarına yaptığı ortada Ndidi'den sıyrılarak içeriye sokulan Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

        48. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ederson'da kaldı.

        49. dakikada Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen İsmail Yüksek'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        65. dakikada Asensio'nun sağdan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerindeki Alvarez'in sağ ayağıyla şık vuruşunda Gökhan Sazdağı kafayla topu uzaklaştırdı ve meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

        66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Skriniar'ın yerden sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

        83. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkarken Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-3.

        Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Abraham), Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 37 Salih Uçan), Rafa Silva, Cerny (Dk. 58 Rashica), Toure

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 80 Brown), Alvarez, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 46 Talisca), Asensio (Dk. 80 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Oğuz Aydın), En-Nesyri (Dk. 66 Duran)

        Goller: Dk. 5 Toure, Dk. 22 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 32 İsmail Yüksek, Dk. 45+3 Asensio, Dk. 83 Duran (Fenerbahçe)

        Kırmızı kartlar: Dk. 26 Orkun Kökçü, Dk. 26 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Semedo, Dk. 40 Domenico Tedesco (Teknik direktör), Dk. 68 Alvarez, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Duran, Dk. 90+3 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

