        İngiltere'de Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesine de iade edecek | Dış Haberler

        İngiltere'de Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesine de iade edecek

        İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew'un isminin Jeffrey Epstein olaylarına karışmasıyla Prens ünvanının elinden alınmasının ardından son rütbesini de iade edeceği öğrenildi. Buna göre Andrew, son rütbesi "Fahri Koramiralliği" de kullanamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:40
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Pedofili suçlamaları nedeniyle tüm kraliyet ünvan ve rütbeleri elinden alınan İngiltere Kralı'nın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, son rütbesi "Fahri Koramiralliği" de kullanamayacak.

        İngiltere Savunma Bakanı John Healey, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor'un "Fahri Koramiral" ünvanıyla ilgili Sky News televizyonuna açıklama yaptı.

        Artık "Prens" ünvanını da kullanamayan Mountbatten-Windsor'a 2015'te verilen "Fahri Koramiralliğin" elinde kalan son ünvan olduğunu kaydeden Healey, "Andrew'ün tüm askeri rütbelerini iade ettiğini gördük. Şimdi de elinde kalan son rütbe olan Fahri Koramiral rütbesiyle ilgili çalışma yürütüyoruz." dedi.

        Healey, çalışmanın Kral Charles başkanlığında yürütüldüğünü ve rütbeyi geri alacaklarını kaydetti.

        Mountbatten-Windsor'ın taht sırasından çıkarılıp çıkarılmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Healey, "Bu Kral'ın vereceği bir karar. Benim şahsi görüşüm Andrew'ün diğer tüm kraliyet ünvanlarını kaybetmesi nedeniyle bunun artık pek mümkün olmadığı yönünde." diye konuştu.

        Epstein kurbanlarından Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de 2019'da tüm resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

        Geçen ay Giuffre'nin iddialarının yer aldığı kitabın yayımlanmasıyla söz konusu iddiaların Kraliyet Ailesini ve Kral Charles'ı meşgul ettiğini belirten Mountbatten-Windsor, "Prens" hariç tüm Kraliyet ünvanları, rütbe ve nişanlarını bırakacağını duyurmuştu.

        Ancak Kral Charles, bir adım ileriye giderek Prens unvanını da almış, kardeşinin bundan böyle "Andrew Mountbatten-Windsor" olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

        Mountbatten-Windsor'ın yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinin de elinden alınabileceği belirtilmişti.

