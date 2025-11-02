İngiltere'de Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesine de iade edecek

Pedofili suçlamaları nedeniyle tüm kraliyet ünvan ve rütbeleri elinden alınan İngiltere Kralı'nın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, son rütbesi "Fahri Koramiralliği" de kullanamayacak.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor'un "Fahri Koramiral" ünvanıyla ilgili Sky News televizyonuna açıklama yaptı.

Artık "Prens" ünvanını da kullanamayan Mountbatten-Windsor'a 2015'te verilen "Fahri Koramiralliğin" elinde kalan son ünvan olduğunu kaydeden Healey, "Andrew'ün tüm askeri rütbelerini iade ettiğini gördük. Şimdi de elinde kalan son rütbe olan Fahri Koramiral rütbesiyle ilgili çalışma yürütüyoruz." dedi.

REKLAM

Healey, çalışmanın Kral Charles başkanlığında yürütüldüğünü ve rütbeyi geri alacaklarını kaydetti.

Mountbatten-Windsor'ın taht sırasından çıkarılıp çıkarılmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Healey, "Bu Kral'ın vereceği bir karar. Benim şahsi görüşüm Andrew'ün diğer tüm kraliyet ünvanlarını kaybetmesi nedeniyle bunun artık pek mümkün olmadığı yönünde." diye konuştu.