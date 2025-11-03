ABD Başkanı Trump: Maduro'nun günleri sayılı

ABD Başkanı Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtladı.

ABD’nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık Trump, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar" dedi.

AA'nın aktardığı habere göre Trump, "Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro’nun gitmesi mi" olduğu sorusunu geçiştirirken, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki soruya ise "Evet, öyle diyebilirim" yanıtını verdi.

Fotoğraf: AA

Venezuela topraklarına yönelik ABD’nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de Trump, "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem" diye konuştu.

"HAMAS'I SİLAHSIZLANDIRMAK İSTESEM BUNU HEMEN YAPARIM"

Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda ise Gazze’deki ateşkesin "kırılgan" olmadığını söyleyerek, Hamas’ın istenildiği zaman "derhal ortadan kaldırılabileceğini" öne sürdü. Donald Trump, "Eğer onları silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım, yoksa elenirler, bunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.