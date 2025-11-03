Prim artışları SGK açığını azaltacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2026 yılı bütçesi belli olurken, 2025 yılı bütçe hedefleri de revize edildi. SGK’nın toplan gelirleri 2025 yılına göre yüzde 32,7 oranında artarak 5,2 trilyon liradan 6,9 trilyon liraya yükselecek. SGK’nın en büyük gelir kalemini oluşturan prim tahsilatının yüzde 33,5 artarak 3,9 trilyondan 5,2 trilyon liraya yükselmesi öngörülüyor. Diğer gelirlerin ise yüzde 30,3 artışla 1,3 trilyondan 1,7 trilyon liraya çıkması bekleniyor.

SGK’nın 2025 yılı gelirleri başlangıçta 4,6 trilyon lira öngörülmüştü. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme yüzde 10,9 oranında daha fazla olacak.

PRİM GELİRLERİ ARTACAK

Gelecek yıl SGK’nın prim gelirlerinde ilave artış olacak. En büyük ilave artış, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının ocak ayında 1 puan artırılmasıyla sağlanacak. Bu kalemden gelecek yıl 111 milyar lira ilave gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Ocak ayından itibaren prime esas kazançların üst sınırı da asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkartılacak. Buradan da 63,7 milyar lira gelir hedefleniyor.

Ayrıca doğum borçlanması hariç askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında prim oranının yüzde 32'den yüzde 45'e çıkartılması, BAĞ-KUR ihya prim oranının yüzde 45'e çıkartılmasının da ilave gelir artırıcı etkisi olacak. SGK'NIN GİDERLERİ GELİRLERDEN DAHA AZ ARTACAK Gelecek yıl SGK'nın giderlerindeki artışın gelirlerdeki artışın altında kalması öngörülüyor. Gelirlerde yüzde 32,7 artış beklenmesine karşın, giderlerdeki artışın yüzde 27,1'de kalması ve 5,5 trilyondan 6,9 trilyon liraya yükselmesi bekleniyor. Başlangıçta SGK'nın 2025 yılındaki toplam giderleri 5,2 trilyon lira öngörülürken, gerçekleşmenin yüzde 4,2 oranında daha fazla olacağı tahmin ediliyor. SGK'nın en büyük gider kalemini emekli aylığı ödemeleri oluşturuyor. Gelecek yıl SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılması, memur emekli aylıklarının ise toplu sözleşme hükümlerine göre ocak ayında yüzde 11, temmuz ayında yüzde 7 artırılması, enflasyon farklarının da ayrıca ilave edilmesi öngörülüyor. Buna göre, emekli aylığı ödemelerinin gelecek yıl yüzde 29,6 artışla 3,8 trilyondan 5 trilyona çıkması bekleniyor.

Sağlık giderleri için gelecek yıl enflasyonun altında bir artış öngörüldü. Bu yıla göre yüzde 23,5 artarak 1,3 trilyondan 1,7 trilyona çıkacağı tahmin edildi. SGK'nın mütevazı bir yatırım bütçesi bulunuyor. 2025 yılında 1,7 milyar lira olan yatırım harcamalarının gelecek yıl yüzde 14,2 azalarak 1,5 milyar liraya gerileyeceği tahmin ediliyor. Diğer giderlerin ise yüzde 10 artışla 276,4 milyardan 304,2 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. SGK'NIN AÇIĞI GELECEK YIL AZALACAK SGK'nın 2024 yılında 11,3 milyar lira olan açığı bu yıl 263,9 milyar liraya çıkarken, gelecek yıl bu yıla göre yüzde 83,4 oranında azalarak 43,7 milyar lirada kalacağı öngörüldü. Başlangıçta SGK'nın 2025 yılında 551,8 milyar lira açık vereceği tahmin edilirken, gerçekleşme bunun yarısından az düzeyde kalacak. BÜTÇE TRANSFERİNDE SINIRLI ARTIŞ Bütçeden SGK açığının finansmanının yanı sıra memurların emekli ikramiyeleri, ek karşılıklar, kaldırılan vergi iadesinin yerine emeklilere yapılmakta olan ek ödeme, toplanan primlerin dörtte biri oranındaki devlet katkısı, prim teşvikleri ile ödeme gücü olmayanların hazine tarafından karşılanan genel sağlık sigortası primi için kaynak aktarılıyor. Söz konusu kalemler için 2024 yılında 1,4 trilyon lira olan bütçe transferi 2025 yılında 2,1 trilyon lira olacak. 2026 yılında ise yüzde 11,6 artışla 2 trilyon 328,6 milyar lira bütçe transferi öngörülüyor.