Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale Müze Yerleşkesi’nde 1934 yılında kurulan ve 36 bin 352 envanterin bulunduğu Diyarbakır Müzesi’ne, kurulduğu dönemde bölgede başka müze bulunmadığı için çevre illerden çok sayıda tarihi eser getirilerek koruma altına alındı.

DÜNYADA İLK OLDUĞU BELİRTİLDİ

DHA'daki habere göre müzede fiziki koşullar nedeniyle daha önce sergilenemeyen taş eserlerin birçoğu, düzenlenen proje kapsamında müze bahçesinde ziyarete açılmaya başladı. Bu eserler arasında yer alan ve ‘Dünyanın ilk emojili asker mezar taşı’ olarak nitelendirilen tarihi taş da ilk kez sergilenmeye başlandı.

1934'TEN BERİ KORUNUYOR

1934 yılından bu yana müze deposunda korunan eser, yapılan restorasyonun ardından müze bahçesinde ziyaretçilerle buluştu. Bazalt taşından yapılmış mezar taşının, savaşa giden ve hayatını kaybeden bir askere ait olduğu değerlendiriliyor. Yüz hatları, kaş ve göz detayları ile ağız kısmındaki korku ve telaş ifadesi, taşı diğer örneklerden ayırıyor. Bu nedenle eser, ‘Emojili asker mezar taşı’ olarak tanımlanıyor.

"BU TAŞ GÜNÜMÜZE EKSİKSİZ GELMİŞ"

Tarihte insan ve hayvan figürlü mezar taşlarına sıkça rastlandığını ancak bu taşın insan duygusunu birebir yansıtan nadir örneklerden biri olduğunu belirten Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, “1934 yılında kurulan Diyarbakır müzesi Türkiye’nin en eski ve köklü müzelerinden biridir. Kurulduğu yıllarda bölgesinde başka müzeler olmadığı için başka illerden buraya çok sayıda eser getirilmiştir. 36 bin 352 tane envanterlik eserlerimiz var. Bunlardan taş eserlerimizde mevcuttur.