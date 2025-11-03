Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
Çanakkale'de yürekleri yakan bir olay yaşandı. Ayvacık ilçesinde boş arazide vatandaşlar kız bebeğe ait ceset buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk incelemede göbek bağı daha kurumamış olan bebeğin yeni doğduğu belirtildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu.
JANDARMA VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YENİ DOĞDUĞU BELİRTİLDİ
Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.