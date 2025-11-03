Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan? Çanakkale'de yürekleri yakan bir olay yaşandı. Ayvacık ilçesinde boş arazide vatandaşlar kız bebeğe ait ceset buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk incelemede göbek bağı daha kurumamış olan bebeğin yeni doğduğu belirtildi

