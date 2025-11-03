Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahvehane basıp 2 kişiyi öldürmüştü! Eski polisten şaşırtan ifade | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kahvehane basıp 2 kişiyi öldürmüştü! Eski polisten şaşırtan ifade!

        Zonguldak'ta, 59 yaşındaki Kasım Özcan ve 37 yaşındaki Aydın Özbakış'ı kahvehanede av tüfeğiyle öldüren 42 yaşındaki Okan Özcan'ın ifadesinde, maktulleri fuhuş çetesi kurduklarını düşündüğü için vurduğunu söylediği belirtildi. Psikolojik sorunları nedeniyle 2 yıl önce emekli edilen polis memuru Özcan'ın olayda kullandığı av tüfeğini ise aynı gün internetten 10 bin liraya satın aldığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 07:36 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde olay, önceki gün akşam saatlerinde Coburlar köyünde meydana geldi.

        KAHVEDEKİLERE YAYLIM ATEŞİ AÇTI

        Av tüfeği ile kahvehaneye giren Okan Özcan (42), içeride oturanların üzerine rastgele ateş açtı.

        AV TÜFEĞİYLE 4 KİŞİYİ VURDU

        DHA'daki habere göre tüfekten çıkan saçmalar akrabası ve kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan Okan Özcan ise kaçtı.

        Kasım Özcan, 59 yaşında hayatını kaybetti.
        Kasım Özcan, 59 yaşında hayatını kaybetti.

        2 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kasım Özcan ve Aydın Özbakış müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

        Aydın Özbakış, 37 yaşında hayata veda etti.
        Aydın Özbakış, 37 yaşında hayata veda etti.

        TANIDIĞI POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        Firari Okan Özcan daha sonra Çaycuma Adliye'sine gidip tanıdığı bir polise teslim oldu. Okan Özcan jandarmaya teslim edilirken, olayda kullanılan av tüfeğine de el konuldu.

        2 YIL ÖNCE MALULEN EMEKLİ EDİLMİŞ

        Okan Özcan'ın yaklaşık 2 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği öğrenildi.

        FUHUŞ ÇETESİ İDDİASI

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Okan Özcan, Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Okan Özcan'ın ifadesinde öldürdüğü 2 kişinin fuhuş çetesi kurduğunu öne sürdüğü bu yüzden vurduğunu söylediği belirtildi.

        Polislikten malulen emekli edilen Okan Özcan.
        Polislikten malulen emekli edilen Okan Özcan.

        TÜFEĞİ AYNI GÜN SATIN ALMIŞ

        Cinayet şüphelisi Okan Özcan'ın olayda kullandığı av tüfeğini aynı gün internetten 10 bin lira karşılığında satın aldığı tespit edildi.

        BASKINDAN SONRA PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Sosyal medya hesabından kahvehane baskınından sonra paylaşım yapan Okan Özcan'ın, "Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım" mesajı ortaya çıktı. Ayrıca Okan Özcan'ın annesi ile olaydan önce yaptığı konuşmayı gizlice kaydettiği görüntüleri de paylaştığı görüldü.

        KAHVENİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

        Öldürülen 2 kişinin cenazeleri otopsi işleminin ardından Coburlar köyüne getirildi. Kasım Özcan için olayın olduğu kahvehaneyle aynı binadaki evinin önünde helallik alındı.

        Özbakış ve Özcan'ın yakınları tabutların başında gözyaşı döktü. Köy camisinde kılınan cenaze namazları sonrası Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!