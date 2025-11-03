Kahvehane basıp 2 kişiyi öldürmüştü! Eski polisten şaşırtan ifade!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde olay, önceki gün akşam saatlerinde Coburlar köyünde meydana geldi.

KAHVEDEKİLERE YAYLIM ATEŞİ AÇTI

Av tüfeği ile kahvehaneye giren Okan Özcan (42), içeride oturanların üzerine rastgele ateş açtı.

AV TÜFEĞİYLE 4 KİŞİYİ VURDU

DHA'daki habere göre tüfekten çıkan saçmalar akrabası ve kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan Okan Özcan ise kaçtı.

Kasım Özcan, 59 yaşında hayatını kaybetti.

2 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kasım Özcan ve Aydın Özbakış müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Aydın Özbakış, 37 yaşında hayata veda etti.

TANIDIĞI POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Firari Okan Özcan daha sonra Çaycuma Adliye'sine gidip tanıdığı bir polise teslim oldu. Okan Özcan jandarmaya teslim edilirken, olayda kullanılan av tüfeğine de el konuldu.

2 YIL ÖNCE MALULEN EMEKLİ EDİLMİŞ

Okan Özcan'ın yaklaşık 2 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği öğrenildi.

FUHUŞ ÇETESİ İDDİASI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Okan Özcan, Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Okan Özcan'ın ifadesinde öldürdüğü 2 kişinin fuhuş çetesi kurduğunu öne sürdüğü bu yüzden vurduğunu söylediği belirtildi.