Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy’de yaşandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü yakalandı - Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü yakalandı

        İstanbul Çekmeköy'de makas atan sürücü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 19:51 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Makas atan sürücü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul-Çekmeköy’de makas atan sürücü yakalandı ve idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

        MAKASA TOLERANS YOK

        İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde “makas” atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Y.E.U. yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

        MEVCUT KANUN: SADECE İDARİ YAPTIRIM

        Mevzuat gereği, “makas” atma eylemine şu an yalnızca idari para cezası verilebiliyor. Bu kapsamda sürücünün ehliyetine ve aracına yönelik ek bir tedbir uygulanmadı.

        YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİ: CAYDIRICI CEZALAR YOLDA

        REKLAM

        Teklifin TBMM’nin onayıyla yasalaşması halinde “makas” atan sürücülere:

        90 bin TL idari para cezası,

        Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması,

        Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi

        yaptırımları uygulanacak.

        SÜRÜCÜYE UYGULANAN İŞLEM

        Yakalanan Y.E.U.’ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

        İHBAR ÇAĞRISI

        Trafiğin akışını tehlikeye atan ve “makas” atarak can güvenliğini riske sokan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi istendi. Bakan Yerlikaya, “Biz gereğini yaparız” mesajını paylaştı.

        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İçişleri Bakanı Yerlikaya
        #makas atan sürücü
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı