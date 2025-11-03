Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!

RAFA SILVA - EDERSON

72. dakikada Rafa'nın Ederson'a müdahalesinde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Rafa tahrik ediyor. Formadan çekiyor. Bu sarı kart. Niye uyarı yine? Hiç kart gösterilmesin o zaman. Ederson yumruğunu gösterip kendini zor tutuyor. Kaleci vursa ne olacak? Rafa bunu niye yapıyor, merak ettim. Hakem ne olmasını bekliyor, niye kart değil!

Bülent Yıldırım: Hiç tartışacak bir şey yok. Ederson 'git başımdan' diyor. Bunu başka kaleciye yapsanız muhtemelen yumruk yersiniz. Bu sarı kart.

Bahattin Duran: Rafa tahrik ediyor. Formadan çekiyor. Bu sarı kart. Niye uyarı yine? Hiç kart gösterilmesin o zaman. Ederson yumruğunu gösterip kendini zor tutuyor. Kaleci vursa ne olacak? Rafa bunu niye yapıyor, merak ettim. Hakem ne olmasını bekliyor, niye kart değil!

Bülent Yıldırım: Hiç tartışacak bir şey yok. Ederson 'git başımdan' diyor. Bunu başka kaleciye yapsanız muhtemelen yumruk yersiniz. Bu sarı kart.