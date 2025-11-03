Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Eski hakemler, karşılaşmadaki tartışmalı kararları yorumladı.
beIN Trio ekibi, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
13. DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ
13. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Paulista topla oynadı. Topla oynamasa sırtına binmiş ve bozmuş olacaktı. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Aynı fikirdeyim. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Bence de çok net topla oynuyor, sonrasında dengesini kaybedip üzerine düşüyor. Topla oynamasa penaltıyı konuşurduk.
RAFA - OOSTERWOLDE POZİSYONU
13. dakikada Oosterwolde'nin Rafa'ya faulünde sarı kart gerekir mi? Sadece uyarı yeter mi?
Bahattin Duran: Bu pozisyon dünyanın her yerinde çok net sarı kart. Bu pozisyonun uyarısı olmaz.
Bülent Yıldırım: Oosterwolde'ye sorsak o bile sarı kart gösterir.
Deniz Çoban: Bu pozisyonda konuşacak bir şey yok. Hakem Ali Yılmaz'a da göstersem bunu, sarı kart der.
SKRINIAR - TOURE
16. dakikada Skrinar, Toure'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Bülent Yıldırım: Çok ilginç. Toure baskı yapmaya çalışırken arkadan bastı. Bilerek bastıysa sarı kart.
Bahattin Duran: Hakem uyarıyla başladı. Hakem oyunu burada devam ettirdi. Bu kesinlikle faul.
Deniz Çoban: Kesinlikle faul. Hakem için zor pozisyon. Yardımcı hakem görebilirdi.
KIRMIZI KART
Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartta karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem bu mesafeden bunu kendi değerlendirmeliydi. O ayak oradayken nasıl sarı kart verdi. Sahada kırmızı kart verilmeliydi. VAR doğru bir kararla kırmızı kart için uyarıda bulundu.
Bahattin Duran: Buna söyleyecek bir şey yok. Doğru VAR müdahalesi. Keşke sahada verseydi.
Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı doğru.
SERGEN YALÇIN'IN KIRMIZI KARTI
Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı
Bahattin Duran: Sergen Hoca sahaya girip su şişesi tekmeledi. Üstüne bir şey söyledi mi bilmiyorum. Sergen Hoca'nın gördüğü kırmızı kart çok doğru. Maçın hakemi arkasına dönmüştü, 4. hakem tahmin ediyorum yardım etti.
Bülent Yıldırım: Sergen Hoca'nın kırmızı kartında bir problem yok. Emirhan suyu içti, şişeyi çizgi dışına atamadı. Sergen Hoca da o sinirle gitti o şişeye tekme attı. İhraç doğru.
Deniz Çoban: Sergen Hoca'nın gördüğü kırmızı kart doğru.
DEVAM KARARI DOĞRU MU?
39. dakikada Asensio'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem iyi çözdü. Küsürat müdahale var. İhlal yok. Hakemi aldatma da yok.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Emirhan'ın çok hafif bir müdahalesi var. İhlal yok.
KARAR DOĞRU MU?
39. dakikada Levent'in Toure'ye müdahalesinde faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Müdahale var. Faul kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Net bir faul.
Deniz Çoban: Çok net fauldü.
TEDESCO'NUN SARI KARTI
40. dakikada Tedesco'nun sarı kartında karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bir teknik adam ya da teknik alandaki bir yetkili, hakemin kararına itiraz ederse ve alanını ihlal ederse kural kitabı gereği kırmızı kart görmesi gerekir. Sarı kart yetmez. Tedesco'nun da ihracı gerekirdi bu dakikada.
Bahattin Duran: Kurallar uygulansa, sadece Tedesco değil yardımcısı, Beşiktaş kulübesinden 2 kişi... Kurallar tam uygulansa her iki kulübe de temizlenir.
Deniz Çoban: Olmaz böyle
ERSİN - EN-NESYRI GERGİNLİĞİ
41. dakikada En-Nesyri ve Ersin gerginliği...
Bahattin Duran: Artık uyarı olmaz. Birisini uyarırsanız tekrar yapmaması lazım. Uyarı işlemiyorsa dozunu artıracaksınız, kart göstereceksiniz. Ersin ve En-Nesyri'nin sarı kart görmesi gerekir.
Bülent Yıldırım: Çatışmayı En-Nesyri yarattı. Rıdvan'ı itti. Sonra Ersin ile gerginlik yaşadı. En-Nesyri'ye kart gerekir. Ersin ve En-Nesyri kart görmeli.
PENALTI BEKLENTİSİ
45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: İhlal var. Net penaltı. Hakem kararsız, bir o yana bir bu yana bakıyor. Yardımcı hakem süslü şekilde autu gösteriyor. Hakem hiçbir karar vermeden kararsız bir şekilde orada kaldı, devam etti. Yardımcı kale vuruşunu gösterdi, oyun kale vuruşuyla başladı. Top ile rakibin ayağı arasına ayağını koydu. Penaltı olmalıydı. VAR müdahale etmeliydi.
"NET PENALTI"
Bahattin Duran: Bu pozisyonda UEFA düzeyinde VAR müdahale etmeyebilir ama bu pozisyon net penaltı. Hakem karar vermedi. En büyük problem bu. Salih gelip ayağını, arkasından Kerem'in önüne koydu ve onun vuruşunu ve vuruş kalitesini engelledi. Bu bir ihlal ve penaltı. Hakem ekibi de karar veremedi. Yardımcı hakem de bir bayrağı çekti, indirdi, kale vuruşu gösterdi falan...
Deniz Çoban: Şüphe götürmeyecek kadar açık bir penaltı. Savrulan ayağın önüne arkadan gelip ayak koyamazsınız. Bu bir ihlal.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
55. dakikada En-Nesyri'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Topa çok net temas etti. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
SARI KARTTA KARAR DOĞRU MU?
68. dakikada Edson Alvarez'in sarı kartında karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bu faulde umut vaad eden durum var mı, taktik faul mü, kontra mı yakalandı, hayır. Defans yerinde. Kontrolsüz faul olursa sarı kart olur. O var mı? O da yok. Basit bir diz teması, orta alan faulü. Bu sürtme sadece faul. Sarı kart yanlış.
Bahattin Duran: En doğru karar, kart vermemesiydi. Ancak, çok eleştirmiyorum. Taktik faulden sarı kart verdim dese kabul ederdim.
RAFA SILVA - EDERSON
72. dakikada Rafa'nın Ederson'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Rafa tahrik ediyor. Formadan çekiyor. Bu sarı kart. Niye uyarı yine? Hiç kart gösterilmesin o zaman. Ederson yumruğunu gösterip kendini zor tutuyor. Kaleci vursa ne olacak? Rafa bunu niye yapıyor, merak ettim. Hakem ne olmasını bekliyor, niye kart değil!
Bülent Yıldırım: Hiç tartışacak bir şey yok. Ederson 'git başımdan' diyor. Bunu başka kaleciye yapsanız muhtemelen yumruk yersiniz. Bu sarı kart.
BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLENTİSİ
75. dakikada Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Skriniar'ın yandan gelen sert top, mesafe var ancak rakibiyle top için mücadeleye girdi, topun falsosuyla ve mücadelenin etkisiyle, şarjlar temaslar var, her şey doğal. Bu bir çarpma. Devam doğru. Ndidi de kolundan çekti Skriniar'ın, dengesi bozuldu.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Skriniar'ın kolu da doğal.
Deniz Çoban: Skriniar'ın aksiyonunda kolun pozisyonu doğal.
DURAN'IN POZİSYONU
90+4. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Kurala göre Beşiktaşlı oyuncu Gökhan'ın Duran'a yaptığı hareket itme. Ceza sahasında itmenin karşılığı penaltı. En doğru karar penaltı.
Bülent Yıldırım: Hakemin takdir alanında bir pozisyon, teorik olarak. Tam vuruşa hazırlanırken arkadan el itip bozuyor. Penaltı ve kırmızı kart.
Deniz Çoban: Net penaltı bu. Top için mücadele yok. Penaltıyı verse kırmızı da çıkacak.
HAKEMİN KARNESİ
Bülent Yıldırım: Toplam maç tecrübesi de az. Çalışmaya devam etsin.
Bahattin Duran: Derbi yönetmek çok zordur. İyi yönetmedi ama çok büyük bir tecrübe oldu. Çok şanslı günündeydi.
Deniz Çoban: Fenerbahçe lehine 2 penaltı vermedi. Fenerbahçe kazandığı için tansiyon düşük. Skor şansı. Oyuncular da mevzuları büyütmedi.