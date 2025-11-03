Habertürk
        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar aşk yaşıyor

        Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar aşk yaşıyor

        Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 08:32 Güncelleme: 03.11.2025 - 08:47
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikteliği geçtiğimiz yıl sona eren Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir ilişkiye başladı.

        Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi
        Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi

        Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar, birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıdı. İkili, aynı karede yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

        Nilperi Şahinkaya ile yeni sevgilisi Baturalp Bekar
        Nilperi Şahinkaya ile yeni sevgilisi Baturalp Bekar

        Bebek'teki bir mekânda eğlenen Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın sohbetleri sırasında 'Evlilik anlaşması' üzerine konuştukları duyuldu. Şahinkaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada; "İlişkimiz yeni başladı. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Evlilik anlaşması da aramızdaki geyik muhabbetiydi" dedi.

        #nilperi şahinkaya
        #Baturalp Bekar
