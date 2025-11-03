Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar aşk yaşıyor

Heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikteliği geçtiğimiz yıl sona eren Nilperi Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir ilişkiye başladı.

Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi

Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar, birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıdı. İkili, aynı karede yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Nilperi Şahinkaya ile yeni sevgilisi Baturalp Bekar

Bebek'teki bir mekânda eğlenen Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın sohbetleri sırasında 'Evlilik anlaşması' üzerine konuştukları duyuldu. Şahinkaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada; "İlişkimiz yeni başladı. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Evlilik anlaşması da aramızdaki geyik muhabbetiydi" dedi.