ABD'de anket katılımcılarının yüzde 64'ü Trump'ın yetkisini kullanmada 'ileri gittiği' görüşünde

Washington Post, ABC News ve Ipsos ortaklığında 2 bin 725 ABD'li yetişkine, Trump yönetiminin ekonomi, göç, tarifeler, federal hükümetin yönetimi, suç, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaları içeren sekiz konu hakkında çevrim içi anket yapıldı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, ABD şehirlerinde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve ABD'deki üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Trump'ın "başkanlık yetkisini kullanmada çok ileri gittiği" görüşünü paylaştı.

Trump’ın ekonomi yönetimine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 62’si olumsuz, yüzde 37’si ise olumlu yanıt verdi.

Ankete göre katılımcıların üçte ikisi "ülkenin ciddi biçimde yanlış yönde ilerlediğini" düşünürken, yaklaşık üçte biri "işlerin doğru yönde gittiğini" belirtti.

Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelere ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 65’i bu politikayı onaylamazken, yüzde 33’ü desteklediğini ifade etti.