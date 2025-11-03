Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de anket katılımcılarının yüzde 64'ü Trump'ın yetkisini kullanmada 'ileri gittiği' görüşünde | Dış Haberler

        ABD'de anket katılımcılarının yüzde 64'ü Trump'ın yetkisini kullanmada 'ileri gittiği' görüşünde

        ABD'de yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, şehirlerde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Başkan Donald Trump'ın "yetkisini kullanmada çok ileri gittiğini" ifade etti. Ekonomi alanındaki memnuniyetsizlik de yüzde 62.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Washington Post, ABC News ve Ipsos ortaklığında 2 bin 725 ABD'li yetişkine, Trump yönetiminin ekonomi, göç, tarifeler, federal hükümetin yönetimi, suç, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaları içeren sekiz konu hakkında çevrim içi anket yapıldı.

        Buna göre, ankete katılanların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, ABD şehirlerinde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve ABD'deki üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Trump'ın "başkanlık yetkisini kullanmada çok ileri gittiği" görüşünü paylaştı.

        REKLAM

        Trump’ın ekonomi yönetimine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 62’si olumsuz, yüzde 37’si ise olumlu yanıt verdi.

        Ankete göre katılımcıların üçte ikisi "ülkenin ciddi biçimde yanlış yönde ilerlediğini" düşünürken, yaklaşık üçte biri "işlerin doğru yönde gittiğini" belirtti.

        Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelere ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 65’i bu politikayı onaylamazken, yüzde 33’ü desteklediğini ifade etti.

        Katılımcıların yüzde 56’sı Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik olumsuz görüş bildirirken, yüzde 43’ü ise bu politikalardan memnun olduğunu dile getirdi.

        Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumu ve bu savaşı sona erdirme çabaları konusunda ise katılımcıların yüzde 60’ı Trump’ı yetersiz bulurken, yüzde 39’u bu çabaları olumlu değerlendirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı