ABD'nin en zengin 10 milyarderi servetlerine bir yılda 698 milyar dolar ekledi

ABD'deki en zengin 10 milyarderin toplam serveti son bir yılda 698 milyar dolar arttı. Oxfam America tarafından pazartesi günü yayımlanan yeni rapora göre bu artış, ülkedeki büyüyen servet uçurumunun altını çiziyor.

Raporda, Trump yönetiminin politikalarının ABD'de gelir eşitsizliğini "yeni zirvelere" taşıma riski bulunduğu uyarısı yapılırken, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerin yıllar boyunca bu uçurumu derinleştirdiği vurgulandı.

1989–2022 dönemine ait ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) verilerini kullanan araştırmacılar, bu süre zarfında en zengin yüzde 1'lik kesimin, ortalama bir haneye kıyasla 101 kat, en yoksul yüzde 20'lik kesime kıyasla ise 987 kat daha fazla servet kazandığını hesapladı. Bu da, en zengin yüzde 1'lik dilimdeki haneler için 8,35 milyon dolarlık, ortalama bir hane için ise yalnızca 83 bin dolarlık servet artışı anlamına geliyor.

Forbes verilerine göre ABD'nin en zengin 10 ismi şöyle: Elon Musk - Tesla, Space X Larry Ellison - Oracle Mark Zuckerberg - Facebook Jeff Bezos - Amazon Larry Page - Google Sergey Brin - Google Steve Ballmer - Microsoft JensenHuang - Semiconductors WarrenBuffett - BerkshireHathaway Michael Dell - Dell Technologies

REKLAM

Öte yandan ABD nüfusunun yüzde 40'ından fazlası, çocukların ise neredeyse yarısı, "düşük gelirli" olarak kabul ediliyor. Bu da, hane gelirlerinin ulusal yoksulluk sınırının yüzde 200'ünün altında olduğu anlamına geliyor.