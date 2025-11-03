Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!

        Gebze'de 4 kişinin hayatını kaybettiği çöken 7 katlı binanın ardından bölgede 21 bina tahliye edildi. Ekipler de georadar isimli cihazla çevredeki binaları incelemeye aldı. Buna göre uzman ekipler, ölçüm aletleriyle binalarda eğim ve sapma olup olmadığını tespit ediyor

        Giriş: 03.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:45
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çöken 7 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

        DHA'nın haberine göre uzman ekipler ölçüm aletleriyle yıkılan apartmanların çevresindeki binalarda eğim ya da sapma olup olmadığının tespiti için çalışma yürütüyor.

        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı, 29 Ekim sabah 07.00 sıralarında çöktü. Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın enkazı altında kalan Levent Bilir (44) ve Emine Bilir (37) çiftiyle çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir (14) yaşamını yitirdi. Çiftin büyük kızları Dilara Bilir (18) ise yaralı kurtarıldı.

        21 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

        Cumhuriyet savcılarının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve uzman ekipler yıkılan binada ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi. 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birim tahliye edildi. Tahliye edilen 252 kişiden 73’ü geçici olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir kısmı Gebze Belediyesi tesislerine diğerleri ise yakınlarının evlerine yerleşti.

        Ön incelemelerinin tamamlanmasıyla dün başlatılan enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Ekipler, iş makinesiyle yıkıntıları kamyona yükleyip, döküm sahasına götürüyor. İşlem sırasında toz oluşmaması için tankerden su sıkılıyor.

        TEMELDE İNCELEME YAPILACAK

        Bu arada georadar isimli cihazla çevredeki binalar inceleniyor. Uzman ekipler, ölçüm aletleriyle binalarda eğim ve sapma olup olmadığını tespit ediyor. Sensörler ile bölgedeki binalar 7 gün 24 saat izleniyor. Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırıldıktan sonra bilirkişi heyeti, temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

