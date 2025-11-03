Habertürk
Habertürk
        Her ülkede çatal-bıçakla yemek yenmiyor: Ülkelerin ilginç sofra ve yemek alışkanlıkları

        Bu ülkede ekmek bir yiyecekten fazlası! Her ülkede çatal-bıçakla yemek yenmiyor: Ülkelerin ilginç sofra ve yemek alışkanlıkları

        Bir ülkede makarnaya peynir istemek kabalık sayılırken, diğerinde yemek sonrası geğirmek "elinize sağlık" demenin karşılığı. Sofra kültürü, coğrafyadan coğrafyaya değişen bir kimlik göstergesi. Biz de dünyanın dört bir yanındaki sıra dışı yemek ritüellerini sizin için derledik…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 08:00
        1

        Çatal, bıçak, kaşık… Her sofrada aynı sırayla diziliyor olabilir ama her ülkede aynı anlamı taşımıyor. Kimi yerde elle yemek samimiyet, kimi yerde sessizce çorba içmek saygısızlık. Dünyanın dört bir yanında sofralar yalnızca karın doyurmak için değil, kültürlerin yansıması olarak kuruluyor. İşte dünyanın en ilginç yemek alışkanlıkları!

        2

        YEMEK SESİNE GÖRE KÜLTÜR FARKI

        Japonya’da bir kâse noodle yerken çıkardığınız ses, görgü kurallarına göre ayıp değil, tam tersine bir iltifat sayılıyor. Çünkü “slurp” yani yemeği sesli şekilde yutmak, şefin emeğini beğendiğinizi gösteriyor. Ancak aynı hareketi Batı ülkelerinde yaparsanız garip bakışlara maruz kalmanız olası. Her kültürün “doğru yemek yeme” tanımı bambaşka bir anlam taşıyor.

        3

        SAĞ EL KURALI VE YEMEKLE DOKUNMAK

        Orta Doğu ve Hindistan gibi bölgelerde sol el “temizlikle” ilişkilendirildiği için yemek sadece sağ elle yeniyor. Hatta bazı ülkelerde çatal-bıçak kullanmak, geleneksel sofralarda hoş karşılanmıyor. Fas’ta, Hindistan’da ya da Etiyopya’da yemeklere doğrudan elle dokunmak, yemeğe ve paylaşıma saygı göstermek anlamına geliyor.

        4

        EKMEK BİR ARAÇ

        Fransa’da sofrada ekmek yalnızca karın doyurmak için değil, adeta bir “ara gereç” gibi kullanılıyor. Fransızlar, tabaktaki sosu toplamak veya çatal-bıçak yardımı olmadan küçük parçaları almak için ekmeğe başvuruyor. Ancak dikkatli olun! Bu hareket incelikli bir jestle yapılmalı; aksi halde kaba sayılabilir.

        5

        PEYNİR İSTEMEK KABA BULUNABİLİR

        İtalya’da pizzanıza veya makarnanıza ekstra peynir istemek, mutfak kültürüne hakaret olarak görülebiliyor. Çünkü İtalyan şeflere göre “yemek, mutfağın son hâlidir” ve tabaktaki lezzet dengesiyle oynamak saygısızlık olarak algılanabiliyor.

        6

        YEMEKTEN SONRA GEĞİRMEK TEŞEKKÜRDÜR

        Çin’in bazı bölgelerinde yemek sonrası geğirmek ayıp değil, şefin emeğine duyulan memnuniyetin göstergesi. Bu davranış, “yemek mükemmeldi, doydum” anlamına geliyor. Oysa Batı’da aynı hareket, görgüsüzlük olarak kabul edilir.

        7

        YEMEKTEKİ ÇİÇEKLER VE RENKLERİN DİLİ

        Hediye olarak akşam yemeğine çiçek götürmek her yerde zarif bulunmaz. Örneğin Rusya’da sarı çiçekler ayrılığı simgelerken, Almanya’da beyaz krizantemler cenazelerde kullanılır. Bu nedenle “masum bir jest” bazen yanlış anlaşılabilir.

        8

        TUZ VE BİBERE DOKUNMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN

        İngiltere’de tabağa gelmeden önce tuz veya biber eklemek, şefin emeğini yeterli bulmadığınız anlamına gelir. Bu yüzden baharatları karıştırmadan önce tadına bakmak en doğru davranış kabul edilir.

