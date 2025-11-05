Habertürk
        New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı | Dış Haberler

        New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı

        ABD'nin ve dünyanın yakından takip ettiği New York Belediye Başkanlığı seçimi Demokrat aday Mamdani'nin zaferiyle sonuçlandı. 34 yaşındaki Mamdani, New York'un en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı oldu

        Giriş: 05.11.2025 - 06:48 Güncelleme: 05.11.2025 - 06:48
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        New York'un Demokrat Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve en genç belediye başkanı oldu. Mamdani, dört yıl önce istifa eden eski Demokrat Vali Andrew Cuomo'yu yendi.

        New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, AP'nin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,6'sini alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

        Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83’ü sayıldı.

        AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

        Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,4’te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

        Mamdani kimdir?

        Uganda'nın Kampala kentinde doğan Mamdani, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Bronx Fen Lisesi'ne gitti ve daha sonra Bowdoin Koleji'nden Afrika Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı. Burada Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler Derneği'nin kampüs şubesini kurdu.

        Şehrin ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani, seçim kampanyasında geniş kitlelere seslendi. Tamamen Urduca bir seçim videosu videosu yayınladı ve içine Bollywood film klipleri ekledi. Bir diğerinde ise İspanyolca konuştu.

        Mamdani, 27 yaşındaki Suriyeli sanatçı eşi Rama Duwaji ile Brooklyn'de yaşıyor. Annesi Mira Nair ünlü bir film yönetmeni, babası Profesör Mahmood Mamdani ise Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Her iki ebeveyni de Harvard mezunu.

        KENDİNİ "DEMOKRATİK SOSYALİST" OLARAK TANIMLIYOR

        34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

        Kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani, kampanyasının merkezine "yaşamı daha erişilebilir kılmayı" yerleştirdi. Yüksek gelirli bireyler ve şirketlere uygulanacak yeni vergilerle finanse edilecek sosyal programları genişletme sözü verdi.

        Mamdani, yalnızca birkaç ay önceye kadar New York Eyalet Meclisi'nde görev yapan nispeten tanınmamış bir isimdi. Ancak kampanyasının internet üzerinden hız kazanmasıyla yaz aylarında Demokrat Parti ön seçimlerinde zafer elde etti ve ulusal çapta dikkat çekti.

        TRUMP MAMDANİ'Yİ SIK SIK HEDEF ALDI

        ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir New York'ta gerçekleşecek seçimleri yakından takip etti ve Mamdani'yi sık sık 'komünist' olarak nitelendirerek hedef aldı.

        Trump, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda seçmenlere Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'yı geçerek Cuomo'ya oy vermeleri yönünde çağrıda bulundu. ABD Başkanı, Mamdani'nin seçimi kazanması durumunda New York'a verilen federal fonları kısmakla tehdit etti.

        Trump, Mamdani'ye yönelik saatler önce yaptığı açıklamada, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır" dedi.

        Trump'ın yanı sıra Elon Musk da Cuomu'yu desteklediği yönünde açıklama yapmıştı.

        VIRGINIA VE NEW JERSEY'DE DEMOKRATLAR KAZANDI

        Öte yandan New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5’te kaldı.

        Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1’ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.

