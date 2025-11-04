Habertürk
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti: Primini akademiye bağışladı!

        Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminde başlatılan prim sistemi kapsamında Beşiktaş derbisindeki galibiyet sonrası oyunculara ödemeler yapıldı. Derbide gol atan Jhon Duran, aldığı primi Fenerbahçe Akademisi'ne bağışlayarak tüm yönetimi mest etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 20:33 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:35
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından primlerde paket sistemine geçilmişti.

        Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de seri galibiyetler sonucunda söz verilen oyuncuların primleri hesaplarına yattı.

        SAKATLIK DÖNDÜ GOLÜNÜ ATTI

        Fenerbahçe’de yaz transfer döneminin flaş isimlerinden biri olan Jhon Duran, yaşadığı sakatlık süreci nedeniyle hem fiziksel hem de mental olarak zor günler geçirmişti. Ancak kulüp içinde uygulanan özel destek programı ve doğru iletişimle Kolombiyalı forvet yeniden sahneye çıktı.

        Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun ilgisi, 22 yaşındaki golcüyü yeniden kazanma sürecinin temelini oluşturdu. Beşiktaş deplasmanında da oyuna sonradan giren Duran, takımına galibiyeti getiren kritik gole imza attı.

        Fenerbahçe'de yönetim değişikliğinin ardından maaş konusundaki şüpheler de ortadan kalktı. Yeni yönetimin bu süreçte ödemelerle ilgili bir sıkıntı yaşamadığı belirtildi.

        JHON DURAN'IN HAREKETİ MEST ETTİ: PRİMİNİ AKADEMİYE BAĞIŞLADI

        HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin haberine göre, Jhon Duran derbide attığı kritik golün ardından bir de güzel harekete imza attı. Fenerbahçe'de yönetimin primleri yatırmasının ardından Kolombiyalı futbolcu aldığı primi tamamını Fenerbahçe Akademisi'ne bağışladı.

