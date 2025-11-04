Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu! | Son dakika haberleri

        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!

        Kayseri'de görülen bir dava sonrası inanılmaz bir saldırı meydana geldi. Olayda Mustafa K. adlı kişi, sanık olduğu duruşmaya katılmadı ve kendisini şikayet eden kişiye pusu kurdu. Dehşet anlarında takip edip ateş açtığı Mustafa C., yara almazken, yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği Şahin Y. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:23
        Kayseri'de sanık olduğu duruşmaya katılmayan Mustafa K. (38), aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.’yi (38), adliyeden çıktıktan sonra takip edip silahlı saldırı düzenledi. Mustafa C. yara almazken, bu sırada yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği Şahin Y. yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta meydana geldi.

        DURUŞMAYA KATILMAYIP ŞİKAYETÇİYİ TAKİP ETTİ

        Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahla tehdit’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı.

        Aynı davada şikayetçi olan Mustafa C. ise duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.’nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.’ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y.’nin başına isabet etti. Ayrıca saçmaların isabet ettiği otomobilde ise hasar oluştu.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Mustafa K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        BAŞKA BİR DAVADA DA TARAFLAR

        Öte yandan Mustafa K.'nin, Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit', 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından başka bir davanın sanığı olduğu, Mustafa C.'nin de yine müşteki olduğu ve bugün yargılamanın yapılacağı öğrenildi. Olayın da taraflar arasındaki 2 duruşma arasında meydana geldiği belirtildi.

        #Son dakika haberler
