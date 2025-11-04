Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!

Kayseri'de sanık olduğu duruşmaya katılmayan Mustafa K. (38), aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.’yi (38), adliyeden çıktıktan sonra takip edip silahlı saldırı düzenledi. Mustafa C. yara almazken, bu sırada yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği Şahin Y. yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta meydana geldi.

DURUŞMAYA KATILMAYIP ŞİKAYETÇİYİ TAKİP ETTİ

Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahla tehdit’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı.

Aynı davada şikayetçi olan Mustafa C. ise duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.’nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.’ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y.’nin başına isabet etti. Ayrıca saçmaların isabet ettiği otomobilde ise hasar oluştu.