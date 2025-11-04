ASO Başkanı: “Rekabet gücünü sadece döviz kuru belirlemiyor”

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2025 yılı meslek komiteleri ortak toplantısı Antalya’da yapıldı. ASO Başkanı Seyit Ardıç toplantının açılışında yaptığı konuşmada dün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 2,55 açıklanmasıyla yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin üzerinde kalma olasılığının belirgin bir şekilde arttığını iddia etti. Ardıç, fiyat istikrarını sağlamak için yaklaşık 2,5 yıldır uygulanan yüksek faiz politikasının, uzun vadede maliyetleri artırarak enflasyonu yeniden besleyen bir döngüye dönüştüğünü savundu. Ardıç, “Enflasyonu durdurmak için kullanılan araç, ne yazık ki enflasyonun kaynağı haline geliyor” dedi.

Tek başına yüksek faiz politikasının enflasyonu kontrol altına almakta başarılı olamadığı gibi reel sektörü de nefessiz bıraktığını kaydeden Ardıç, bu süreçte üretim maliyetlerinin arttığını, yatırımların ertelendiğini, krediye erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi.

ASO Başkanı Ardıç, gıda hariç alt sektörlerin tamamında olumsuz seyrin kalıcı hale geldiğini belirtti. Sanayi üretim endeksi ağustos ayında sınırlı yükseliş gösterse de alt sektörlerde genele yayılan bir artış olmadığını kaydeden Ardıç, şöyle konuştu:

"Mevcut dezenflasyon politikası yapısal reformlarla desteklenmediği sürece, üretim yerine ithalatı daha cazip hale getiriyor. Bugün birçok sektör, üretimin değil, ithalat yapmanın daha kârlı olduğu bir noktaya doğru ilerliyor. Bu tablo maalesef sürdürülebilir değildir. Sanayisizleşmeye giden bu süreci sonlandırıp, acilen üretim ekonomisine dönmeliyiz. Enflasyonun temel ve yapısal sebeplerine yönelik tedbirler almadan, yalnızca yüksek faiz uygulayarak halkın satın alma gücünü aşındırıp, reel sektörün üretim kapasitesini zayıflatarak sorunu çözmek mümkün değildir. Sürdürülebilir fiyat istikrarı ancak talep ve arzı eş zamanlı güçlendirecek bütüncül politikalarla mümkündür." "SANAYİCİNİN REKABET GÜCÜNÜ SADECE DÖVİZ KURU BELİRLEMEZ" Ardıç, iş dünyasına da özeleştiri yaptı. Sanayicinin rekabet gücünü sadece döviz kuru ya da işçilik maliyeti değil teknoloji, Ar-Ge, fikri mülkiyet ve markanın belirlediğini kaydeden Ardıç, şöyle devam etti: "Teknolojiyi sanayimize entegre edemezsek, yakın gelecekte birçok firmamız ciddi ölçüde rekabet gücünü kaybedecek, hatta kapanma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Ülkemiz sanayisinin güçlü bir üretim kapasitesi var ancak katma değeri yüksek üretim oranımız hâlâ arzu edilen seviyede değil. Verimliliği artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmak için dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına hız vermek zorundayız."