Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.060,39 %0,81
        DOLAR 42,0742 %0,04
        EURO 48,4977 %0,04
        GRAM ALTIN 5.372,87 %-0,90
        FAİZ 39,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,36 %-1,38
        BITCOIN 104.688,00 %-2,04
        GBP/TRY 55,2198 %-0,14
        EUR/USD 1,1521 %0,01
        BRENT 64,67 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 8.784,64 %-0,91
        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil satışlarında tarihi rekor - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışlarında tarihi rekor

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 10'un üstünde artarak 1 milyon adet sınırını aştı. Ekim ayında ise toplam pazar yüzde 20 oranında büyüdü ve 120 bin adetlik büyüklüğe yaklaştı. Rakamlar, hem yılın ilk 10 aylık döneminde hem de Ekim ayında pazarın tüm zamanların en yüksek büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. ODMD'nin Ekim ayı raporu ile birlikte, 2025 yılı sonunda otomotiv pazarında yeni bir rekorun kırılmasının artık kesinleştiği söylenebilir. Yiğitcan Yıldız yazdı…

        Giriş: 04.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 10 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 10 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.23 artarak 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

        Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 116 bin 149 adet olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 20 artarak 90 bin 695 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 17.78 oranında büyüyerek 25 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti.

        Bu sonuçlar, hem yılın 10 aylık döneminde hem de Ekim ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.

        Öyle ki, Ekim ayında ulaşılan pazar büyüklüğü 10 yıllık ortalamanın yüzde 60 üzerinde gerçekleşmesi ile de ayrıca dikkat çekiyor.

        ELEKTRİKLİ SATIŞLARI TAM GAZ

        ODMD raporunda, yılın ilk 10 aylık döneminde elektrikli araç satışlarındaki büyüme de dikkat çekiyor.

        Ocak-Ekim döneminde elektrikli araç pazarı yüzde 113 oranında büyüdü ve 148 bin adetlik satış rakamına ulaşıldı. Böylede toplam pazarın yüzde 18’i elektrikli araçlardan oluştu.

        Ekim ayında da elektrikli araç satışlarında yüzde 63’lük büyüme yaşandı. Geçtiğimiz ay 14 bin 523 adetlik satış işe elektrikli araçlar toplam pazarın yüzde 16’sını oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!