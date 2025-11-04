Otomobil satışlarında tarihi rekor

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 10 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 10 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.23 artarak 210 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 116 bin 149 adet olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 20 artarak 90 bin 695 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 17.78 oranında büyüyerek 25 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlar, hem yılın 10 aylık döneminde hem de Ekim ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösteriyor.