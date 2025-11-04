Habertürk
        Havin Taşçı'yı öldüren Şeymanur'un ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ

        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı! Havin'i öldüren Şeymanur'un ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul Bağcılar'da, bir kafede servis tartışması nedeniyle 20 yaşındaki Havin Taşçı'nın öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 19 yaşındaki Şeymanur Ş., ifadesinde asıl hedefinin tartıştığı Şilan K. olduğunu, araya giren Havin Taşçı'yı, "yanlışlıkla" bıçakladığını söyledi

        Giriş: 04.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:21
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        İstanbul'da kan donduran cinayet, Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’nde 31 Ekim'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bir kafede servis yüzünden başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü ve 20 yaşındaki Havin Taşçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucu cinayetin detayları ortaya çıktı.

        Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Havin Taşçı, 20 yaşındaydı.
        Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Havin Taşçı, 20 yaşındaydı.

        ŞEYMANUR’UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Sabaha karşı saat 04.20 sıralarında meydana gelen olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen 19 yaşındaki katil zanlısı Şeymanur Ş.’nin ifadesi ortaya çıktı.

        Havin Taşçı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
        Havin Taşçı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        "BENİ İŞ YERİ SAHİBİNE ŞİKAYET ETTİ"

        Kafede çalıştığını söyleyen Şeymanur Ş., olay günü daha önce aynı kafede çalıştığı iddia edilen Şilan K.’nın kızlı erkekli bir arkadaş grubuyla birlikte sipariş verdiğini anlattı. Servisi masaya götürdüğünü belirten Şeymanur Ş., ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Yaptığım servisi beğenmedi. Beni patrona şikâyet etti. İş yeri sahibi de ‘Müşteriye nasıl davranıyorsun?’ diyerek beni kovdu.”

        ŞİLAN’A SALDIRDI, ARAYA GİREN HAVİN BIÇAKLANDI

        İddialara göre işten çıkarılmasından Şilan K.’yi sorumlu tutan Şeymanur Ş., evine giderek bir bıçak aldı ve tekrar kafeye döndü. İfadesinde, Şilan K.’ya saldırmak amacıyla bıçağı savurduğunu, ancak araya giren arkadaşı Havin Taşçı’yı “yanlışlıkla” bıçakladığını söyledi.

        Şeymanur Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        Şeymanur Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GÖRGÜ TANIKLARI DOĞRULADI

        Şeymanur Ş.’nin “Asıl hedefim Şilan’dı” şeklindeki ifadesi, olay yerindeki görgü tanıkları tarafından da doğrulandı.

        ESKİŞEHİR’DEN MİSAFİR OLARAK GELMİŞTİ

        Olayın ardından Şilan K. ve birkaç kişinin daha ifadesi alındı. Şilan K., ifadesinde Şeymanur Ş. ile servis nedeniyle tartıştığını, tartışma sonrasında Şeymanur’un kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını söyledi.

        ÖLEN HAVİN ŞİLAN'IN ARKADAŞIYDI

        Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı Havin Taşçı’nın bu sırada bıçaklandığını belirtti. Yapılan soruşturmada, hayatını kaybeden Havin Taşçı’nın Şilan K.’nın arkadaşı olduğu ve misafir olarak Eskişehir’den İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.

        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        #Havin Taşçı
        #Son dakika haberler
