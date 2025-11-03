Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!

        İstanbul'da, 20 yaşındaki Havin Taşçı bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gitti. Sipariş verdiği sırada eski iş arkadaşı ve husumetlisi 19 yaşındaki Şeymanur Ş. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası eve gidip bıçakla dönen Şeymanur Ş., Havin Taşçı'yı kalbinden ve karnından bıçakladı. Taşçı hayatını kaybederken Şeymanur Ş. tutuklandı

        Giriş: 03.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:16
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        İstanbul'da olay Bağcılar Sancaktepe Mahallesinde 31 Ekim günü meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kan donduran cinayet, sabaha karşı 04.20 sıralarında gerçekleşti.

        Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Havin Taşçı, 20 yaşındaydı.
        Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Havin Taşçı, 20 yaşındaydı.

        SİPARİŞ TARTIŞMASI YAŞANDI

        İddialara göre Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gidip oturdu. Eski iş arkadaşı Şeymanur Ş.’den (19) siparişlerini istedi. Havin, gelen siparişi beğenmeyince ikili arasında tartışma çıktı.

        Havin Taşçı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
        Havin Taşçı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        BIÇAKLA KAFEYE GERİ DÖNDÜ

        Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Şeymanur Ş. evine gidip bıçakla döndü. Kız kardeşi F.Ş. (16) de onunla birlikte kafeye geldi. Ne olduysa bundan sonra oldu.

        KARNINDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLANDI

        Şeymanur Ş., husumetlisi Havin Taşçı’nın yanına gitti ve tartışmaya devam etti. İkilinin tartışmasında bıçağını çıkaran Şeymanur Ş., Taşçı’yı önce karnından ardında kalbinden bıçakladı. Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hemen hastaneye kaldırıldı.

        Şeymanur Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        Şeymanur Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        2 SUSTALI BIÇAK BULUNDU

        Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şeymanur Ş. ve 16 yaşındaki kardeşi Feyza Ş.’yi gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 2 adet sustalı bıçak ise muhafaza altına alındı.

        ABLA TUTUKLU KARDEŞİ SERBEST

        Hastaneye kaldırılan Havin Taşçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, F.Ş. serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
