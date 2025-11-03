Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 öne geçtiği mücadelede Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş, lig yarışında ağır yara aldı. Siyah-beyazlılar, bu sezon Fenerbahçe derbisiyle birlikte öne geçtiği 4 mücadeleden de mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılarda kötü gidiş devam ederken son 5 maçta kayıp 10 puana çıktı.
Beşiktaş, zirvenin 12 puan gerisine düşerken son 5 maçlık periyot lig yarışında büyük yara verdi.
Beşiktaş bu süreçte sadece erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda yenerken Galatasaray ve Kasımpaşa ile deplasmanda öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, derbide rakibi 10 kişi kalsa da 1 puana razı oldu.
Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu. Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş 3 dakika içinde yediği iki golle kaybederken Fenerbahçe derbisinde 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün atılmasıyla 10 kişi kaldı ve 3-2'lik skorla ağır bir yenilgi aldı.
Beşiktaş, üst üste puan kayıpları ile kötü gidişini sürdürürken yönetim ve teknik heyetin kötü gidişi durdurmaya dair arayışları devam ediyor.