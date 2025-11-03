Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Marmara'da hissedilen deprem! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Balıkesir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 15.35'te yaşanan Sındırgı merkezli depremin büyüklüğünün 4,9 olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:42 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:32
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

        "AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

        "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

        BURSA’DA DA HİSSEDİLDİ

        DHA'nın haberine göre deprem Bursa’da da hissedildi. Sarsıntıyı hissedenler, bulundukları binalardan dışarı çıkarken, deprem sırasında açık alanlarda olan vatandaşlar ise günlük yaşamlarına devam etti. Deprem, kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        TELEFONLARINA UYARI GELDİ

        Telefonlarında deprem uyarı sistemi bulunan bazı vatandaşlar ise sarsıntından saniyeler önce gelen uyarıyla birlikte depremi beklemeye başladı. Bursa’da uyarıyla birlikte bulundukları iş yerinde sarsıntıyı bekleyen 3 kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

