        Çürümüş cesedin kimliği saptandı! Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!

        Antalya'da, yaşadığı dairede çürümüş halde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Onur Doker'in cenazesi, annesi Fatma Bektaş'tan alınan DNA örneğinin eşleşmeyle sonuçlanmasının ardından aileye teslim edildi. Anne Bektaş, "Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti" diye feryat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:49
        Antalya'da olay, 1 Kasım Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

        ANNE OĞLUNUN YANINA GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre 10 gün önce Kayseri'den Antalya'ya gelerek, buradaki evine yerleşen Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Antalya'ya yola çıktı. Sabah saatlerinde kente gelen Fatma Bektaş, eve giremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin pencere kenarına uzattığı merdivenle eve giren polis, Onur Doker'i yerde hareketsiz halde buldu.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Yoğun koku nedeniyle ekipler dışarı çıkmak zorunda kaldı. Çağrılan çilingir tarafından evin kapısı açılırken, Doker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması nedeniyle olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri de inceleme yaptı.

        "OCAĞIM YANDI" DİYE FERYAT ETTİ

        Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti.

        Onur Doker, 37 yaşındaydı...
        Onur Doker, 37 yaşındaydı...

        CENAZESİNİ 3 GÜN SONRA ALDI

        Onur Doker'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazeyi almak için morga giden Bektaş'tan, ceset çürüdüğü için DNA örneği alındı. Bugün sabah saatlerinde tekrar morga gelen Fatma Bektaş, işlemlerin ardından oğlunun cenazesini aldı. Cenaze defnedilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.

        Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu, Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi.

