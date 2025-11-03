Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. İstediği skorları alamayan ve oynattığı oyunu umut vermeyen Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'yi birçok istatistikte zirveye taşıdı ve sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz sezon hedeflerinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona da Jose Mourinho ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesiyle birlikte sergilenen oyunun umut vermemesi nedeniyle Portekizli teknik adam ile yollarını ayırmıştı. Hızlı bir aksiyon alan Fenerbahçe yönetimi, 11 gün sonra Domenico Tedesco'yu göreve getirdi.
OKLAR TEDESCO'YA DÖNDÜ
Göreve geldikten 5 gün sonra Trabzonspor karşısına çıkan Tedesco, ilk sınavından başarıyla geçti. Sonraki 3 maçta sarı-lacivertlilerin ligde karşılaştığı Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında 4 puan yitirmesi ve Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmasıyla birlikte İtalyan teknik adamın koltuğu sallanmaya başlamıştı.
MİLLİ ARA İLAÇ OLDU
Sahasındaki Antalyaspor ve Nice karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan İtalyan teknik adam, 0-0'lık skorla Samsunspor'a takıldı. Ardından milli aranın devreye girmesiyle birlikte Tedesco, rahat bir nefes aldı. Milli arada oyuncuları daha iyi tanıma ve istediği oyunu oturtma fırsatı bulan genç teknik direktör, kendisine yöneltilen okların hedefinden çıktı.
Milli aranın ardından evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sergilediği başarılı oyunla Avrupa'da da Stuttgart'tan 3 puan aldı. Süper Lig'in 10. haftasında da Gaziantep deplasmanından 4-0'lık net bir skorla ayrılan Tedesco, büyük beğeni topladı.
DOLMABAHÇE FATİHİ
İlk büyük sınavında Trabzonspor'u tek golle geçen İtalyan teknik adam, 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş derbisini de 3-2 kazanarak 2 büyük maçta da galibiyet elde etti.
Son dönemde yakaladığı çıkış ve galibiyet serisiyle dikkatleri üzerine çeken Tedesco, bu sezon da karamsarlığa kapılan sarı-lacivertli camiaya büyük umut verdi.
MOURINHO'NUN ENKAZINI YENİDEN İNŞA ETTİ
İstediği skorlarları alamayan ve oynattığı oyunu umut vermeyen Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi birçok istatistikte zirveye taşıdı. Maç başına gol, net pozisyon, puan ortalaması ve topa sahip olma gibi istatistiklerde farkını ortaya koyan Tedesco, bu sezon sarı-lacivertli camianın şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefliyor.