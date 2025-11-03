Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı | Dış Haberler

        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı

        Maldivler'de kabul edilen yeni düzenlemeyle, Ocak 2007'den sonra doğanlara yönelik sigara yasağı uygulanmaya başlanacak. Bu düzenlemeyle Maldivler, tütünde kuşaklar arası yasak uygulayan ilk ve tek ülke oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayan ilk ülke oldu. Bu yasak, 1 Ocak 2007'den sonra doğan herkes için sigara içmeyi, tütün alım satımını yasaklayacak.

        Sağlık Bakanlığı, yasağın Güney Asya takımadalarında Cumartesi günü yürürlüğe girdiğini ve "ülkenin halk sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesli teşvik etme çabalarında tarihi bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

        Bu önlem, Maldivler'i ülke çapında nesiller boyu tütün yasağı uygulayan dünyadaki ilk ülke haline getirdi.

        Kararın ayrıca lüks turizmiyle bilinen ülkeye gelen turistler için de geçerli olduğu belirtildi. Söz konusu yasa ile ayrıca elektronik sigara satışı ve kullanımı da yaş sınırı olmaksızın yasaklandı.

        REKLAM

        Reşit olmayanlara tütün ürünleri satmanın cezası 50 bin rufiyaa (3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullanmanın cezası ise 5 bin rufiyaa (320 dolar) olarak belirlendi.

        Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sigara kullanımı, dünya çapında her yıl yedi milyondan fazla ölüme neden oluyor. Ulusal bir ankete göre, 2021 itibarıyla Maldivler'in yetişkin nüfusunun (15-69 yaş arası) dörtte birinden fazlası tütün kullanıyordu. Bu oran, 13-15 yaş arası gençler için neredeyse iki katına çıktı.

        2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20'si tütün kullanırken, 2023'te Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin neredeyse yüzde 12'si sigara içiyordu.

        BENZER UYGULAMALARI YENİ ZELANDA VE İNGİLTERE DE DENEDİ

        Maldivler böyle bir yasağı yürürlüğe koyan ilk ülke olsa da, benzer öneriler dünyanın diğer bölgelerinde de tartışıldı ve neredeyse yürürlüğe konuldu.

        Yeni Zelanda, hükümetin 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara tütün satışını yasaklayacak dünya çapında öncü bir sigara yasağını kabul ettiği 2022'de benzer bir yasayı uygulamaya çok yaklaştı. Ancak 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yasak hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Yasa tasarısının kabul edilmesinden sadece bir yıl sonra, vergi indirimlerini finanse etmek için geri çekildi.

        Benzer yasa tasarıları son yıllarda İngiltere'de de önerilmiş, ancak kabul edilmemişti; uygulamanın yeni bir versiyonu şu anda parlamentoda görüşülüyor. Tasarı, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlar için tütün kullanımını yasaklayacak ve tütün ve elektronik sigara ürünlerinin satışına ilişkin düzenlemeleri sıkılaştıracak.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı