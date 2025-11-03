Habertürk
Habertürk
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı 5 Kasım gecesi gökyüzünde

        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı 5 Kasım'da gökyüzünde

        5 Kasım gecesi Ay, Dünya'ya yaklaşık 357 bin kilometre kadar yaklaşacak. 'Kunduz Ayı' olarak da bilinen bu Dolunay, yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ı olacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:55
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Kasım ayının ilk haftasında gökyüzü yılın en etkileyici manzaralarından birine sahne olacak. 5 Kasım gecesi Ay, 2025’in en parlak ve en büyük görünümünü sergileyecek.

        AY DAHA BÜYÜK VE DAHA PARLAK GÖZÜKECEK

        Dolunay yalnızca parlak değil, aynı zamanda Dünya’ya ortalamadan yaklaşık 27 bin kilometre daha yakın, yani yaklaşık 357 bin kilometre mesafede olacak. Bu yakınlık sayesinde Ay, yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16’ya kadar daha parlak görünecek.

        Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklar tarafından “Kunduz Ayı” (Beaver Moon) olarak da adlandırılan bu Dolunay, geleneksel olarak kunduzların kış barınaklarını inşa ettiği ve avcıların nehirler donmadan önce yola çıktığı dönemi simgeliyor.

        Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumdayken Dolunay evresine girmesiyle oluşuyor.

        Ancak her Süper Ay aynı yoğunlukta yaşanmıyor. Bazen Ay, en yakın konumuna Dolunay’dan biraz önce ya da sonra ulaştığı için etkisi daha zayıf oluyor.

        5 Kasım’daki Süper Ay ise, en yakın konumuna ulaştığı an ile tam Dolunay evresinin neredeyse aynı ana denk gelmesiyle yılın en gösterişli gökyüzü olayına sahne olacak.

        Bu parlaklık o kadar güçlü olacak ki, gökyüzündeki daha soluk yıldızların görünmesini engelleyebiliyor ve yalnızca en yoğun Süper Ay’larda görülen hafif yer gölgeleri oluşturabiliyor.

        EN İYİ NE ZAMAN İZLENİR?

        Peki bu etkileyici gökyüzü olayı ne zaman daha iyi görünecek, nasıl kayıt alına alabilecek? Aslında Süper Ay’ı izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Ancak deneyimi en iyi şekilde yaşamak için bazı ipuçları işe yarayabilir.

        Ay, 5 Kasım saat 16.19’da tam Dolunay evresine ulaşacak. En büyüleyici manzara ise, eğer hava açıksa gün batımından kısa süre sonra yaşanacak.

        Bu sırada ortaya çıkan Ay illüzyonunun, Ay’ı gerçekte olduğundan daha büyük göstermesi olası. Ayrıca, atmosferin kısa dalga boylu mavi ışığı dağıtması nedeniyle Ay’ın altın-turuncu bir renge bürünmesi bekleniyor.

        Fotoğraf tutkunları için bu an, Ay’ı silüetler, ağaçlar ya da binalar arasında kadraja almak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

        Öte yandan Ay, bir sonraki kez bu kadar büyük ve parlak şekilde 25 Kasım 2026’da gözlemlenecek.

        *Haberin görselleri Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.

