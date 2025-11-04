Habertürk
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

        04.11.2025 - 10:27
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Milliyetçi Hareket Partisi olarak seferberlik ruhuyla çalışıyor, vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Yurdumuzun tamamında faal haldeyiz. 9 ayrı bölge toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye Milli Birlik ve Dayanışma toplantılarıyla halkımızın nabzını tuttuk. Çelişki içine düşen vicdanları tatmin ve teskin ettik.

        Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız. Bunun için geceyi gündüze katacağız. Dertleri bileceğiz yüreklere gireceğiz. Dertler sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlettir. Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayız. Gerekirse yağan kar bile olsa sevdamızla karın ve tipinin önüne geçeceğiz.

        Dünya yeni bir ortaçağ kapanına sıkışmış vaziyettedir. Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Sudan ordusuyla çatışan hızlı destek kuvvetlerinin sivillere karşı uyguladığı şiddet ve zulüm tek kelime ile katliamdır. Maruz kaldıkları vahşet, Gazze'yi aratmayacak düzeydedir. Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyorum.

        İsrail'in tutumu güven vermiyor. Gazze'deki ateşkeste asıl mesele anlaşmanın sahadaki uygulamasıdır. İsrail soykırım sürecini sürdürüyor. Siyonist eşkıyalık dur durak bilemeden kanlı operasyonlarını sürdürmektedir. Karardan bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. İsrail ateşkesi paravan yapıyor. Hak yerini bulmalı adalet tecelli etmeli. 1967 temelinde Filistin devleti kurulmalıdır.

        Baktığımız yer milletimizin engin bakış noktası, haysiyet ve hassasiyet çizgisidir. Türk yönetim tarihinin ve geleneğinin akla dayandığı bilinmektedir. Biz aklımızı kullanarak önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağız. "

        #son dakika
        #Son dakika haberler
