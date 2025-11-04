Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
Sivas'ta, 33 yaşındaki Recep Çınar ile 40 yaşındaki Rıza Ulusoy arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü. İki taraf da birbirine ateş açtı. Çınar olay yerinde, ağır yaralanan Ulusoy ise kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşama veda etti
Sivas'ta kan donduran olay, 1 Kasım’da Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Recep Çınar (33) ile Rıza Ulusoy (40) arasında tartışma çıktı.Recep Çınar, 33 yaşında hayatını kaybetti.
BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Çınar ve Ulusoy tabanca ile birbirine ateş etti. Recep Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti.Rıza Ulusoy, 40 yaşında yaşamını yitirdi.
BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİYE ALINDI
Ağır yaralanan Rıza Ulusoy ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Ulusoy, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
İKİ GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
2 gündür yoğun bakımda tutulan Ulusoy, bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.