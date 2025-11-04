Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı! Sivas'ta, 33 yaşındaki Recep Çınar ile 40 yaşındaki Rıza Ulusoy arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü. İki taraf da birbirine ateş açtı. Çınar olay yerinde, ağır yaralanan Ulusoy ise kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşama veda etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.11.2025 - 07:38 Güncelleme: 04.11.2025 - 08:49

