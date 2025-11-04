Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!

        Sivas'ta, 33 yaşındaki Recep Çınar ile 40 yaşındaki Rıza Ulusoy arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü. İki taraf da birbirine ateş açtı. Çınar olay yerinde, ağır yaralanan Ulusoy ise kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşama veda etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 07:38 Güncelleme: 04.11.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta kan donduran olay, 1 Kasım’da Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Recep Çınar (33) ile Rıza Ulusoy (40) arasında tartışma çıktı.

        Recep Çınar, 33 yaşında hayatını kaybetti.
        Recep Çınar, 33 yaşında hayatını kaybetti.

        BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Çınar ve Ulusoy tabanca ile birbirine ateş etti. Recep Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Rıza Ulusoy, 40 yaşında yaşamını yitirdi.
        Rıza Ulusoy, 40 yaşında yaşamını yitirdi.

        BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİYE ALINDI

        Ağır yaralanan Rıza Ulusoy ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Ulusoy, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        İKİ GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        2 gündür yoğun bakımda tutulan Ulusoy, bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?