Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı

Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı.

Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, 'Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.

*Görsel İHA'ya aittir.

Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntülerinin analizinin yapılması için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.