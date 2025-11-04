İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Bazı maddeler yürürlükten kaldırılırken motosiklet sürücüleri ve yolcuları için artık koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin birçok maddesi ve eki değiştirildi. En önemli düzenlemeler araç ve sürücü verilerinin paylaşımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve özellikle motosiklet sürücüleri için koruyucu eldiven zorunluluğunun getirilmesi oldu.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklikler, Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:

"MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 150 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan “takmadan” ibaresi “takmadan/kullanmadan” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) kapsamında 1/1/2001 tarihinden sonra üretilen T3 kategorisinde bulunan traktörlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü (koruma başlığında koruma gözlüğü olması durumunda ve bisikletlilerde koruma gözlüğü aranmaz), yolcuların ise koruma başlığı takmaları ve bağlamaları,”