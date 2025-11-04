ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı adayı Mamdani'yi seçimi kazanırsa fonları kesmekle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Demokrat belediye başkanı adayı Zohran Mamdani'nin bugün yapılacak belediye başkanlığı seçimlerini kazanması durumunda New York City'ye federal fonları kısıtlayacağını söyledi ve destekçilerini eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya oy vermeye çağırdı.

Cumhuriyetçiler, kampanya boyunca Mamdani'nin adaylığına tepki gösterdi ve Trump, kendini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Mamdani'yi 'komünist' olarak nitelendirdi.

Trump, TruthSocial'dan yaptığı açıklamada, "Komünist aday Mamdani seçimi kazanırsa, gereken asgari miktar dışında federal fonlara katkıda bulunmam pek olası değil" ifadelerini kullandı.

Trump CBS'nin 60 Minutes programında yaptığı açıklamada, "Başkan olarak New York'a çok para vermem zor olacak, çünkü New York'u bir komünist yönetiyorsa, oraya gönderdiğiniz parayı boşa harcamış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı, herhangi bir şehrin federal hükümetten ne kadar para alacağını doğrudan belirleyemez; ödenek tahsisi, Kongre'nin anayasal görevidir.

Şu ana kadar yapılan anketler, Demokrat aday Mamdani'nin önde olduğunu gösteriyor.

SEÇİLİRSE NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

Uganda doğumlu eyalet meclisi üyesi Mamdani, Demokrat Parti'de 24 Haziran'da gerçekleşen ön seçimlerde elde ettiği zaferle büyük bir şok yaratmıştı. Mamdani, seçilmesi halinde New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.