Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor - 4 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya ile İç Anadolu'nun doğusunda yağmur beklenirken, gece saatlerinde yağışların İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde de etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 07:24 Güncelleme: 04.11.2025 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 21°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 20°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 23°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 23°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 14°

        Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BURSA °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        REKLAM

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı