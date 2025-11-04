Habertürk
        Haberler Ekonomi Para İhracatta ekim rekoru - Para Haberleri

        İhracatta ekim rekoru

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son on iki aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık" dedi

        Giriş: 04.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:38
        İhracatta ekim rekoru
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

        Ticaret Bakanı Bolat, "En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son on iki aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık" diye konuştu.

