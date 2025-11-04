İhracatta ekim rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, "En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son on iki aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık" diye konuştu.