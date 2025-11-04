4 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır." dedi. Bahçeli ayrıca, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullandı

* Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Düzenleme eksiği var. Bu eksikleri giderip mücadelenin dozunu artıracağız

* ABD, bugün dört kritik seçime sahne oluyor: New York Belediye Başkanlığı, New Jersey ve Virginia Valilik seçimleri, California seçim bölgesinin yeniden düzenlenmesine dair referandum

* Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı

* Serenay Sarıkaya, 'Yılın Kadını' seçildiği bir ödül töreninde, 'Yılın Global İkonu' ödülüne lâyık görülen Brezilyalı model Alessandra Ambrosio ile bir araya geldi