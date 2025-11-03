Habertürk
        Haberler Dünya Meksikalı belediye başkanı Ölüler Günü kutlamalarında öldürüldü | Dış Haberler

        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü

        Meksika'nın Michoacan eyaletindeki bir belediyenin başkanı olan Carlos Alberto Manzo Rodriguez "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü. Polis koruması altında Rodriguez'in kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 03.11.2025 - 07:45 Güncelleme: 03.11.2025 - 07:45
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksika'da her yıl festival havasında kutlanan "Ölüler Günü" geçit töreninde bir belediye başkanı onlarca kişinin önünde vurularak öldürüldü.

        Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bir belediyenin başkanı olan Carlos Alberto Manzo Rodriguez, "Ölüler Günü" kutlamaları için toplanan onlarca kişinin önünde bir meydanda vurularak hayatını kaybetti.

        Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodriguez, Cumartesi gecesi kasabanın tarihi merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Carlos Torres Pina, hastaneye kaldırılan Rodriguez'in daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Saldırıda bir belediye meclisi üyesi ve bir koruma da yaralandı.

        Federal Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanına yönelik saldırının kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve Rodriguez'e yedi kez ateş ettiğini söyledi.

        Silahın, bölgede faaliyet gösteren rakip suç örgütleri arasında çıkan iki silahlı çatışmayla bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.

        MEKSİKA'NIN EN ŞİDDETLİ EYALETLERİNDEN BİRİ

        Guardian'da yer alan haberde, hayatını kaybeden belediye başkanının bulunduğu Michoacan eyaletinin, Meksika'nın en şiddetli eyaletlerinden biri olduğu ve yasadışı eylemlerin kontrolü için mücadele eden çeşitli karteller ve suç örgütleri arasında bir savaş alanı olduğunu kaydetti.

        SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

        Uruapan Belediye Başkanı Rodriguez, son aylarda sosyal medyada Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan kartellere ve suç örgütlerine karşı mücadele etmek için yardım çağrısında bulunmuştu.

        Manzo Rodriguez, göreve geldikten üç ay sonra, Aralık 2024'ten beri koruma altındaydı. Federal Güvenlik Bakanı Harfuch, geçen Mayıs ayında belediye polisi ve 14 ulusal muhafız görevlisiyle güvenliğinin güçlendirildiğini söyledi, ancak bu önlemin nedenini belirtmedi.

