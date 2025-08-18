Kilo vermeniz haftalardır durdu mu? Diyetiniz artık işe yaramıyorsa direnç kilonuzdan kurtulmak için bu önerilere dikkat!

Aylarca disiplinle uyguladığınız diyet ve spor programı bir anda etkisini yitirdiyse, sebep direnç kilosu olabilir. Vücudun enerji dengesini koruma eğilimi bu süreci zorlaştırsa da çözüm imkânsız değil. Beslenmeden uyku düzenine kadar atılacak adımlar, kilo kaybınızı yeniden hızlandırabilir...

DİRENÇ KİLOSU NEDİR?

Direnç kilosu, kilo verme sürecinde belirli bir noktadan sonra tartıdaki rakamın uzun süre sabit kalmasıdır. Vücut, mevcut ağırlığı “koruma” eğilimine girerek metabolizmayı yavaşlatır ve enerji harcamasını azaltır. Bu durum çoğu kişide motivasyon kaybına yol açsa da doğru stratejilerle aşılabilir.

BESLENME PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPIN

Uzun süredir aynı beslenme planını uyguluyorsanız vücudunuz bu rutine alışmış olabilir. Karbonhidrat, protein ve yağ oranlarını yeniden düzenlemek, ara öğünleri değiştirmek ya da farklı pişirme yöntemleri denemek metabolizmayı yeniden harekete geçirir. Ayrıca yeterli lif tüketimi, sindirimi hızlandırarak yağ yakımını destekler.

REKLAM

ANTRENMAN RUTİNİNİ BOZUN

Spor yaparken sürekli aynı tempoda çalışmak, kasların adaptasyon göstermesine neden olur. Direnç kilosunu kırmak için antrenman yoğunluğunu artırmak veya farklı egzersiz türlerini eklemek faydalıdır.