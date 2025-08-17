Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.870,57 %0,43
        DOLAR 40,8526 %0,05
        EURO 47,8135 %0,42
        GRAM ALTIN 4.383,41 %0,12
        FAİZ 40,02 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 49,96 %0,09
        BITCOIN 118.246,00 %0,44
        GBP/TRY 55,3988 %0,15
        EUR/USD 1,1703 %0,47
        BRENT 65,85 %-1,48
        ÇEYREK ALTIN 7.166,87 %0,12
        Haberler Ekonomi Emlak Aidatlar kiralarla yarışıyor - Emlak Haberleri

        Aidatlar kiralarla yarışıyor

        Konut aidatları kiralarla yarışmaya başlayıp şikayetler de artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 17:24 Güncelleme: 17.08.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konut aidatları cep yakmaya devam ediyor.

        Artık fahiş fiyatlar ödenmesin, kim ne kadar ödemesi gerektiğini bilsin ve harcama kalemlerini görebilsin diye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

        BAKANLIK DENETLEYECEK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık site yönetimlerinin bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını işaret etti.

        Kurum, gelir ve gider kalemlerinin düzenli takip edileceğini ve bu satede aidat fiyatlarında düşüş hedeflediklerini açıkladı.

        TEK TEK SINIFLANDIRACAKLAR

        Bunun yanı sıra site yönetimi hizmeti veren şirketler de sınıflandırılacak ve artık firmalar "Ben yönetim şirketiyim" diyerek sektöre giremeyecek.

        REKLAM

        Her bir şirket bakanlıkça önce yetkilendirilip sonra da denetlenecek.

        KİRACILARIN ÖDEMEYECEĞİ GİDER TALEPLERİ

        Uzmanlar, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi.

        Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir." şeklinde konuştu.

        Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı