Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlılar, lige galibiyetle başlamayı hedefliyor. İşte Ole Gunnar Solskjaer'in ilk 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.08.2025 - 09:12 Güncelleme: 17.08.2025 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

        Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

        2

        MUSTAFA HEKİMOĞLU YOK

        Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

        Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.

        3

        YENİ TRANSFERLERİN LİGDE İLK MAÇI

        Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

        Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

        4

        LİGDE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

        Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

        İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

        5

        BEŞİKTAŞ BU SEZON 4 RESMİ MAÇ YAPTI

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.

        Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

        Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

        6

        İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i:

        Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Muci, Rafa, Joao Mario, Abraham.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Yağış çok az, rüzgar şiddetli!
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        "Bu arkadan bıçaklanmaktır"
        "Bu arkadan bıçaklanmaktır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        Penaltı kaçtı, Fenerbahçe yıkıldı!
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        Jose Mourinho: Adil bir sonuç oldu
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den tatsız başlangıç!
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası