        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti

        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeden ateşkes ya da barış anlaşması çıkmazken, barışın hangi koşullarda sağlanabileceğine dair Rusya tarafından bazı öneriler gündeme geldi. ABD basınının, 2 Avrupalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Rusya Ukrayna askerlerinin Donbas'tan tamamen çekilmesini talep etti.

        Habertürk
        Habertürk
        16.08.2025 - 18:46 Güncelleme: 16.08.2025 - 19:02
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrası iki lider de olumlu açıklamalarda bulunurken, Donald Trump hemfikir oldukları konular olduğu gibi önemli bazı noktalarda anlaşma sağlayamadıklarını ifade etmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekerken, Rusya'nın endişelerinin gözetilmesini talep etmişti.

        ABD basını, Rusya'nın barış için öne sürdüğü teklifi yazdı.

        New York Times'ın (NYT) 2 Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Rus tarafı savaşı sonlandırmak için Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesinden Ukrayna askerlerinin tamamen çekilmesini talep etti.

        ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?

        Donbas'ta bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bir kısmı Rusya kontrolünde olsa da bir kısmı ise Ukrayna kontrolünde bulunuyor.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hafta içi yaptığı açıklamada Donbas'tan vazgeçemeyeceklerini net bir şekilde ifade etmişti.

        Ukrayna lideri, Donbas'ı bırakmaları durumunda, Rusya'nın gelecek yıllarda Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırı başlatabileceğini ifade etmişti.

        Ukrayna lideri "Ülkemi teslim etmeyeceğim. Bunun için hak sahibi değilim... Devlet nedir, özel mülk müdür? Donetsk'in yüzde 30'u benim özel mülküm mü?" diye konuşmuştu.

        Donbas bölgesi Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında gerginliğin ana merkezi olarak biliniyor.

        Rusya destekli olduğu bilinen güçlerle Ukrayna kuvvetleri arasında 2014 yılında başlayan çatışmalar bir süre durma noktasına gelmişti.

        2022 yılında başlayan savaş ile birlikte Donbas savaşın ana merkezi olmaya devam etti.

        "Ülkemi teslim etmeyeceğim"
